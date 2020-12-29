CHP'li Başarır, Erdoğan'ın avukatı hakkındaki iddialarına bir yenisini ekledi

29 Aralık 2020 Salı, 17:01

Başarır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yeğenini kurşunlatmaktan yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası veren hakimin, Yargıtay’a atanması beklenirken istinaf mahkemesine düz üye yapıldığını açıkladı. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Başarır, şöyle konuştu:





“Bugün sizlerle yaşanmış 3 tane somut olayı paylaşacağım. Son atamalar, yargı kararnameleri hepimizin içini acıttı. Bildiğim tanıdığım bir hâkimdi. İstanbul Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza hâkimiydi. Hayatını işine adamış bir hâkimdi. Tertemiz bir sicili vardı. Kararlarında kendisini hiç kimse etkileyemezdi. Biz onun Yargıtay’a atanmasını bekliyorduk. Peki, bu hâkim neden Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından alınıp istinafa düz üye olarak atandı? Sebep net: Ekim ayında Ana Muhalefet Partisi'ni tehdit eden bir mafya parçası hakkında 17 yıl hapis cezası verdiği için. Tek sebep bu. Yargıçlarla, savcılarla, hâkimlerin yerleri ile oynanıyor. Dünya şu anda Türk yargısının haline gülüyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asla böyle bir dönemi yaşamadık.”

‘DOSYADA ARAYA GİRDİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukat Ahmet Özel hakkında da önemli iddialarda bulunan Başarır, Özel’in bazı dosyaları etkilemek için sürece müdahale ettiğini de öne sürerek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanının avukatı, istinaf dairesinin başkanı, Fransız bir şirketin CEO’su ve avukatı bir dosya ile ilgili bir görüşme, bir pazarlık yapıyor. Bu görüşmeyi Fransız şirketin CEO’su kaydediyor. Bu olayı Barış Terkoğlu kitabında bahsettikten sonra basında geniş yer buldu. Mağdur olanların avukatı, Cumhurbaşkanının avukatı, ilgili şirketin Türk CEO’su, Fransız şirketinin CEO’su ve avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve bu suç duyurusu ile ilgili kovuşturmaya yer yoktur kararı veriyor hâkimler. Bakın bu görüşmeler istinaf başkanının odasında yapılıyor. Size bu görüşmelerden bazı bölümler aktarayım: İstinaf Başkanı Hayri Kaynar dosyaya bakan Hilmi Şeker’le ilgili diyor ki, ben kendisiyle görüşürüm, hallederim diyor. Cumhurbaşkanının avukatı ne diyor? Yargıtay’daki dosyalarımız ne durumda, onlar da lehimize gelmesi lazım, diyor.”

‘MAL VARLIĞI ARAŞTIRILSIN’

Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dosyalarında da avukat Özel’in kazandığı parayla ilgili yaptığı açıklamanın ardından “Hesaplaşacağız” tehdidi aldığını duyurarak, “Bakalım son 10 senede kim, nasıl zenginleşmiş. Avukat Mustafa Doğan İnal ve Ahmet Özel’in son 10 yıldaki mal varlıkları araştırılsın, hesaplaşalım” dedi.

‘BAKAN GÜL SEMBOLİK BAKAN’

Başarır, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ‘sembolik bir bakan’ olduğunu savunarak, “Ne yazık ki, hakim ve savcı atamalarını bir plazada İstanbul’daki 4 tane avukat yapmakta. Mahkeme başkanları, istinaf başkanları, Yargıtay üyeleri gelip bu avukatların bürolarında hesap verip, suçluları aklıyor. Bir taraf lehine karar veriyor. Siz bu konu hakkında ne diyeceksiniz, Sayın Adalet Bakanı? Ne acıdır ki İstanbul Ağır Ceza Mahkeme Başkanı sürülürken, ‘tape’ lerde adı geçen Hayri Kaynar Yargıtay Üyeliği’ne seçildi’ diye konuştu.