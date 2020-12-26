CHP'li Başarır, Erdoğan'ın avukatının aldığı ücreti açıkladı
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakaret gerekçesiyle yurttaşlara açtığı davalar sayesinde Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’e ödenen vekalet ücretinin 38 milyon 980 bin lirayı bulduğunu açıkladı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hakaret eden bir yurttaş hakkında İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davada yurttaşa 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Sanık avukatı dosyada dikkat çekici bir detay yakaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel dosyaya vekaletini sunmamıştı. Sanık avukatının iddiasına göre vekaletini dosyaya sunmayan Özel’e 4 bin 80 lira vekalet ücreti ödendi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. CHP’li Başarır önergesinde, avukat Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dosyalarından aldığı parayla ilgili de ortalama bir hesap yaparak, şunları belirtti:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde toplam 63 bin 41 kişiye soruşturma açıldı. Açılan bu soruşturmalardan 9 bin 554 kişi mahkûm oldu. Bugün bir davada avukatlara ödenen vekâlet ücreti 4 bin 80 lira. Basit bir matematik hesabıyla toplam 38 milyon 980 bin 320 lira vekâlet ücreti eder. Yargının görevi Cumhurbaşkanı avukatlarını zengin etmek midir? Dosyada vekâletnamesi olmayan avukata vekâlet ücreti mi ödenir?”
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Çağrının perde arkası
- 23 barodan ortak 'Demirtaş' açıklaması
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- Katar ABD’yi solladı
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
Video Haberler
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Çağrının perde arkası
- 23 barodan ortak 'Demirtaş' açıklaması
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- Katar ABD’yi solladı
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması