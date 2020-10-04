CHP'li Başarır: Torpili olmayan üniversite mezunu gençler işsiz, gençlerin geleceğini çaldınız
CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır, Tarsus’un Yenice Mahallesi'ndeki işsiz üniversite mezunları ile bir araya geldi. Sadece Yenice Mahallesi’nde 50 işsiz üniversite mezunu olduğunu belirten Başarır, "Bu gençlerin iş bulmak için ne yazık ki torpilleri yok, 'her üniversiteyi bitiren iş sahibi olacak diye bir şey yok' diyen anlayışın yönettiği ülkemizde; gençler işsiz, gençler umutsuz, gençler karamsar, bu gençlerin geleceğini çaldınız" dedi.
Başarır, üniversite mezunu gençlerin iş bulamama sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Başarır, mezunların diplomalarını göstererek "Bu diplomalar ülkenin utanç tablosu" dedi. Edebiyat öğretmeninin tarlada çalıştığını belirten Başarır, "Sadece Yenice Mahallesi'nde bu kadar işsiz genç var, ben muhalefet milletvekili olmama rağman utanç duyuyorum ama iktidarın yüzü kızarmıyor. Ben üzülüyorum, saray üzülüyor mu? Ben utanıyorum, saray utanıyor mu? Ben kahroluyorum, saray kahroluyor mu? Olmuyor " diye tepki gösterdi.
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