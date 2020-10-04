CHP'li Başarır: Torpili olmayan üniversite mezunu gençler işsiz, gençlerin geleceğini çaldınız

04 Ekim 2020 Pazar, 20:17

Başarır, üniversite mezunu gençlerin iş bulamama sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Başarır, mezunların diplomalarını göstererek "Bu diplomalar ülkenin utanç tablosu" dedi. Edebiyat öğretmeninin tarlada çalıştığını belirten Başarır, "Sadece Yenice Mahallesi'nde bu kadar işsiz genç var, ben muhalefet milletvekili olmama rağman utanç duyuyorum ama iktidarın yüzü kızarmıyor. Ben üzülüyorum, saray üzülüyor mu? Ben utanıyorum, saray utanıyor mu? Ben kahroluyorum, saray kahroluyor mu? Olmuyor " diye tepki gösterdi.