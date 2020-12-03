CHP’li Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı

03 Aralık 2020 Perşembe, 18:10

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katılmış olduğu Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını elde etmenin 86. Yıl dönümü töreninde, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı, “Gördünüz cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor” sözleriyle hedef aldı.

Açıklamalara tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “ Sayın Cumhurbaşkanı ne yazık ki bir kez daha trollerin sosyal medyada ortaya sürmüş olduğu asılsız, yalanlara itibar etmiş ve şahsımı bir kez daha hedef almıştır. Hâlbuki iktidar ortağı oldukları MHP’nin Mersin Milletvekili Sayın Baki Şimşek’e konuyu sorup gerçeği öğrenebilirdi. Ama görünen o ki amaç, gerçeğin ortaya çıkması değil bir çeşit itibar suikastine dönüştürme çabasıdır. Sayın Şimşek’in o görüntülere ilişkin yapmış olduğu açıklama ortadadır. Bize inanmıyorsanız dönün kendi iktidar ortağınıza sorun” dedi.

MHP'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Sayın Mahir Başarır'la farklı siyasi görüşlere sahip milletvekilleriyiz. Mersin'de şehidimizin cenazesini beraber kıldık, korteje beraber katıldık, beraber üzüldük. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Başsavcımız Mustafa Ercan arasında fiziki benzerlikten ötürü bir konuşma geçti. Bazı vatandaşlarımızın başsavcımıza ‘başkanım’, belediye başkanımıza ‘başsavcım’ demesi konuşuldu. O anda gayri ihtiyari bir bir tebessüm olması sonrası sosyal medyadaki paylaşımlar üzücüdür. Bunu bir vicdani mesele olarak gördüğüm için sizlerle paylaşıyorum" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

CHP’li Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek şöyle konuştu: “ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olmayan bir durumdan vazife çıkararak şahsıma hakaret etmesi ve iftirada bulunarak hedef göstermesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında tarafıma yöneltmiş olduğu haksız ithamlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı tüm kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadesini kullandı.