CHP'li Başevirgen'den Bakan Eker'e "Yüzyılın projesi ne oldu?" sorusu

21 Ağustos 2020 Cuma, 13:37

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in projenin tanıtım toplantısında “Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi” nin dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanacağını ifade ettiklerini söyleyen Bekir Başevirgen, “Yüzyılın Projesi Ne Oldu?” diye sordu.

Başevirgen, 2015 yılında, maliyeti 100 milyon dolar (bugünkü kurla 724 Milyon TL) olan ve uydu bağlantılı akıllı cihazlar ile ekilen her toprağın kayıt altına alınması, tarımsal üretimin sistem dâhilinde gözlemlenebilir olması, verim ve rekoltenin önceden bilinmesi, doğru yatırım ve doğru stratejilerin belirlenmesi, ülkesel politikaların geliştirilmesi, ürün ve üretimin kontrol ve takibinin sağlanması ile gıda güvenliği gibi amaçlarla yola çıkılan projenin sessiz sedasız ortadan kalktığını ifade etti.

Bu kadar büyük bir projenin neden durdurulduğunun açıklanmasını isteyen Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, önergesinde Tarım Bakanına projenin neden durdurulduğunu, projede gelinen son durumu, yapılan toplam harcama tutarını ve projenin yeniden uygulamaya konulup konulmayacağını sordu.

Devlette sürekliliğin esas olduğunu ancak her alanda olduğu gibi tarım alanında da göreve yeni gelen bakanların, bir önceki bakanın plan ve projelerini çöpe attığını belirten Başevirgen, “TARBİL projesi uygulanabilseydi Türk tarımına çok önemli katkılar sağlayacaktı. Üretim ve verim planlamasının da etkin şekilde gerçekleştirilebileceği bu sistem uygulanabilmiş olsaydı örneğin, geçen yıl salça üretiminde kullanılmak üzere Şili'den 25 bin ton işlenmiş konserve domates ithal edilmişken, bu sene tarlada kalan ve alıcı bulamayan domates, üreticiyi mağdur etmeyecek, ürünler de heba olmayacaktı. Tarımda yenilikçi birçok değişiklik öngören proje şu an rafa kaldırılmış durumda. İstasyonlar kurulmaya başlanıp, yüzlerce tarlaya ilk gözlem araçları yerleştirilmişti ama sonra proje sessiz sedasız durduruldu. Milyonlarca liralık yatırım çöpe gitti. Devletin ne kadar zarara uğratıldığı açıklansın.“ dedi.

