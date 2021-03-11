CHP'li Başkan hakaret davasını kazandı

11 Mart 2021 Perşembe, 12:27

Başkan Arda, Gaziemir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Atmaca’nın sosyal medya hesaplarından birden fazla kez kendisine ait olmayan paylaşımlara dair ekran görüntülerine yer verip “ahlaksızlar” hashtagini kullanarak paylaşım yapması üzerine Atmaca’ya hakaret davası açmıştı. Söz konusu ekran görüntülerinde Başkan Arda'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerinin yer aldığı iddia edilmişti.

'AHLAKSIZSINIZ' İFADELERİ

Savcılığın soruşturmayı tamamlamasının ardından İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesi 23 Şubat 2021 tarihinde kararını açıkladı. Mahkeme, Uğur İnan Atmaca’nın farklı tarihlerde “Ahlaksızsınız” kelimesini kullanarak Başkan Arda’ya ait olduğunu iddia ettiği görsellerle paylaşım yaptığını belirledi.

"SUÇU BİRÇOK KEZ İŞLEDİ"

Sanığın hakaret suçunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açık olduğunu ve bu suçu aynı kasıt altında birçok kez işlediğini belirten mahkeme, Atmaca’nın Türk Ceza Kanunu’nun 125/2 Maddesi uyarınca Atmaca’nın 2 bin 300 lira adli para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken Atmaca’nın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi.