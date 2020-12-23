CHP'li Bekaroğlu'ndan "çıplak arama" tepkisi
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM gündemine taşıdığı "çıplak arama" iddilarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekaroğlu, “Savcılığın çıplak arama iddialarını değil de bu iddiayı dillendirenlere soruşturma açması çok ilginç bir gelişmedir" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "Meclis terörize ediliyor, iddia doğru değil" şeklindeki sözlerine değinen Bekaroğlu, "Hadi tarafsız bir komisyon kuralım ve cezaevlerinde çıplak arama olup olmadığını araştıralım. Var mısın Özlem Zengin?" diye sordu.
Çıplak aramanın bir işkence yöntemi ve insanlık suçu olduğunun altını çizen Bekaroğlu, "PKK’lı, FETÖ’cü, DEAŞ’çi, TDKPC’ci, Oktarcı, bilmem neci... Kim olursa olsun hiç kimseye işkence yapılamaz. Biz işkence iddialarını ataştıralım diyoruz; onlar, ‘İşkence iddiası var' diyenlere dava açıyor" şeklinde konuştu.
AKP ve MHP’nin çıplak arama iddiasını, “Bunu HDP’li Gergerlioğlu iddia ediyor” diye reddetmelerinin bir savsaklama olduğunu ifade eden CHP'li Bekaroğlu, "Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın çıplak arama iddialarını değil de bu iddiayı dillendirenlere soruşturma açması çok ilginç bir gelişmedir" dedi.
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