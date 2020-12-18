CHP’li Böke’den iktidara “intikam” tepkisi

18 Aralık 2020 Cuma, 20:09

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. Selin Sayek Böke, Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlerini anımsatarak “Çetelere hukuk sessiz kaldı, o tehditler görmezden gelindi, hatta kimi zaman da desteklendi. Saraya göre hukuk var, var ama ileri reformunda ısrarla devam ediliyor. Ama yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi’ni dinlemiyorlar. Enis Berberoğlu'na oy veren milyonların seçme hakkı gasp edilmiş vaziyette” dedi.

“UÇMUYOR, YUVARLANIYORUZ”

Böke, “Bu bütçede halkın yaşadığı sorunlara çare yok. Niye? Çünkü saraydan halkın yaşadığı gerçekler gözükmüyor. Sarayın söyledikleri başka halkın yaşadığı gerçekler bambaşka. Mesela, saraya göre uçuyoruz, oysa 2014'ten beri, fiilen bu Başkanlık rejimine Türkiye'yi hapsettiğinizden beri fakirleştik. 2014'te kişi başına millî gelir 12 bin 158 dolardı, bugün 8 bin 455 dolar ve düşüyor; uçmuyoruz, yuvarlanıyoruz, hep birlikte fakirleşiyoruz. Yaşanan gerçek bu” dedi.

"SARAYA GÖRE ÜLKEDE İŞSİZLİK YOK"

Böke, “Saraya göre ülkede işsizlik yok, size göre 4 milyon yurttaş işsiz ama zaten o da önemli değil. Oysaki gerçek veriye baktığınızda, 10 milyonu aşkın işsiz var Türkiye'de. Görmediğiniz; iş aramadığı için iş aramaya umudu kalmadığı için işsiz saymadığınız, yaşanan gerçeği görmezden geldiğiniz. Mucizevi çözüm, yurttaş iş aramazsa o zaman zaten işsizlik sorunu da olmaz. Bu çözüm, yurttaşı kuru ekmeğe mahkûm eder. Hatta saraya göre işsizlik yok, iş beğenmeyen gençler var. Her üç gençten biri işsiz Türkiye'de ve o gençlerin yüzde 64'ü sadece yol masrafını karşılayabileceği, sadece ona yemek verecek bir işe razı. Öyle burun falan kıvırıyor değiller, iş yok ortalıkta” diye konuştu.

“ENFLASYON OLMADIĞINA İNANMAMIZI BEKLİYOR”

Böke, şöyle devam etti:

“Mesela saraya göre, şahlanıyoruz oysa bırakın şahlanmayı var olan işler kayboluyor ülkede. Son bir yılda 733 bin istihdam yok olmuş, uçmuş var olan işler. Nereye şahlanıyoruz? Saraya göre ülkede yoksulluk yok, açlık yok, dert edecek bir şey de yok. Oysa TÜİK verilerine göre bile 22 milyon yurttaşımız ciddi maddi yoksunluk yaşıyor. Açlık sınırı 2 bin 516 lira, asgari ücret 2 bin 324 lira. Çalışanlarda yoksulluk var, çalışamayan zaten yaşayamıyor. Saraya göre hayat pahalılığı da yok zaten. TÜİK'in enflasyonuna inanırsak yüzde 14 enflasyon varmış oysa mercimek yüzde 59 artmış, ayçiçeği yağı yüzde 34 artmış, yumurta yüzde 76 zamlanmış, elektrik faturaları yüzde 30 artmış ama bizim, enflasyon olmadığına inanmamız bekleniyor.”

“İNTİKAM PEŞİNDESİNİZ”

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlerini anımsatan Böke, “Çetelere hukuk sessiz kaldı, o tehditler görmezden gelindi, hatta kimi zamanda desteklendi. Saraya göre hukuk var, var ama ileri reformunda ısrarla devam ediliyor. Ama yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi’ni dinlemiyorlar. Enis Berberoğlu'na oy veren milyonların seçme hakkı gasp edilmiş vaziyette. Sarayın danışmanlarından talimat alan hâkimler hizmetleri karşılığında Yargıtay’a atanıyorlar ama KHK'li akademisyenler, bu ülkenin emek emek yetiştirdiği bilim insanları suçsuzlukları tescillenmiş ama işlerine geri dönemiyorlar. Niye? Çünkü intikam peşindesiniz. Niye? Saraydan gözükmüyor tabii. Tutuklu siyasetçiler, Osman Kavala günlerdir değil, aylardır değil, yıllardır tutsaklar tutsak, adalet bekliyorlar” dedi.