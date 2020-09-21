CHP’li Budak, hükümeti uyardı: 'THY arpalık gibi kullanılıyor'
CHP’li Budak, salgın nedeniyle sektörün zararda olduğuna dikkat çekerek, THY'nin hükümet tarafından desteklenmesi gerektiği yerde arpalık gibi kullanıldığını söyledi.
Salgınla birlikte seyahat kısıtlamaları ve alınan önlemler havayolu şirketlerini de zorluyor. Türk Hava Yolları (THY) için acil önlem alınmasını isteyen CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Gelişmiş ülkeler havayolu şirketlerine destek vererek ayakta tutmaya çalışırken iktidar, yaklaşık 90 yıllık geçmişi bulunan en büyük marka değerimiz THY için tedbir almak bir yana, kurumu adeta arpalık gibi kullanıyor” dedi.
CHP’li Budak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) salgın nedeniyle uluslararası havayolu şirketlerinin gelirlerinin yarı yarıya azaldığını, 2020 sonunda 84 milyar dolarlık rekor net zarar yazılacağını tahmin ettiklerini açıkladığını anımsatan Budak, kuruluşun bu yılın her gününün sektöre 230 milyon dolar zarara mal olduğunu duyurduğuna dikkat çekti. Önde gelen havayolu şirketlerinin durumuna bakıldığında, Fransa, Hollanda, Belçika gibi birçok ülkede, hükümetin zor durumdaki havacılık sektörü için milyarlarca Avro destek paketleri açıkladığını vurgulayan Budak, Varlık Fonu’na devredilen THY’nin ise yılın ilk altı ayında 4 milyar 257 milyon TL zarar ettiğini, döviz kurlarındaki artıştan en fazla nasibini alan kuruluşların başında gelen THY’nin ayrıca 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 9.2 milyar dolarlık döviz açığı bulunduğunu da bildirdi.
Budak, şöyle devam etti: “THY adeta türbülansa girmişken THY yönetimi ciddi tedbir almak bir yana, liyakat dışı atamalarla THY’yi arpalık gibi kullanma peşindedir. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundukları faaliyet raporunda pandemiye ilişkin aldıkları önlemler ‘Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerinde çalışılmaktadır’ cümlesiyle geçiştiriliyor. Nedir bu eylem planları, biz de bilmek istiyoruz. Çünkü acil önlem alınmazsa 90 yıllık havacılık tecrübesi tehlikeye girecek.”
‘EYLEM PLANLARI NEDİR?’
Budak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a da şu soruları yöneltti: “KAP’a bildirilen THY Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nda, Covid-19 salgınına yönelik tedbirlere ilişkin, ‘yeni finansman imkânlarını değerlendirerek likidite seviyesini güçlü tutacak önlemler alınmaktadır’ ifadesi bulunmaktadır. Bu önlemler nelerdir? Yine aynı raporda ‘Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmaktadır’ ifadesiyle bahsedilen eylem planları nelerdir? Bu senaryolardan hangileri hayata geçirilmiştir? Türkiye’nin en önemli marka değeri ve sivil havacılığının sembolü olan THY’nin içinde bulunduğu dar boğazdan kurtulması için Varlık Fonu bünyesinde hangi kararlar alınmıştır? Havacılık sektörü deneyimi bulunmayan üst düzey yönetici atamalarının yönetim performansını olumsuz yönde etkilemesine karşı ne tür önlemler alınmaktadır?”
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