CHP'li Budak: Sadece Temmuz ayında 96 bin kişi!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 10:28

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İş-Kur tarafından yayımlanan işsizlik maaşı verilerini değerlendirdi.

Hükümetin çizdiği pembe tablonun gerçekleri yansıtmadığının işsizlik maaşı başvurularından anlaşıldığını dile getiren Budak,

“İşten çıkarma yasağına rağmen sadece Temmuz ayında 96 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu. Bu yılın ilk yedi ayında işsizlik maaşı başvurusu 1 milyon 66 bine ulaştı. İstihdam hızla eriyor. Hükümetin aldığı hiçbir önlem işe yaramıyor. Çalışanlar kaderine terk ediliyor. Gündemlerinde idam bile var, işsizler yok” dedi.

Hükümetin Temmuz ayında Meclis’ten geçirdiği mini istihdam paketinin işten çıkarmaları hızlandırdığını vurgulayan Budak, “ İstihdamı koruma bahanesiyle Meclis’e getirdikleri yasa ile işten çıkarma yasağının kapsamını daraltan iktidar, yanlış politikaları ile krizin boyutunu her geçe gün daha da derinleştiriyor” diye konuştu.

“İSTİHDAM KALKANI DELİK DEŞİK”

Çetin Osman Budak şöyle konuştu:

“Haziran ayında işsizlik maaşı başvurusu 50 bindi. İktidar temmuz ayında Meclis tatile girmeden apar topar bir torba yasa ile işten çıkarma yasağını esnetti. Yasağa yeni istisnalar getirdi. Bu değişiklik hemen etkisini gösterdi ve Temmuz ayında işsizlik maaşı başvuruları iki katına çıkarak 100 bine ulaştı. İktidarın iş bilmezliği nedeniyle sadece bir ayda yüz bin kişi işinden oldu. İstihdam Kalkanı programı delik deşik”

“İşsizlik maaşına başvuranların sayısı artıyor, ancak faydalanabilen işçi sayısı her geçen gün daha da azalıyor. 96 bin kişi başvurmuş, sadece 27 bin kişiye maaş bağlanmış. Başvuran her 3 kişiden 2’si SGK’nın kapısından eli boş dönmüş. İktidar hem insanların işini korumuyor hem de yaralarını sarmıyor. Pandemi başladığından beri işsizlik sigortası ödeme şartlarının çalışanlar lehine iyileştirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Yetmedi kanun teklifi verdik, gündeme dahi almadılar. İktidarın gündemi işini kaybedenlere kapalı. İşini kaybeden 1 milyon insan iktidarın umurunda değil”