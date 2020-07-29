CHP’li Budak: “Turizm batmış ama Bakan ortada yok”

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:47

Salgın nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünün ve turizm emekçilerinin sorunları hakkında TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Turizm batmış ama Kültür ve Turizm Bakanı ortada yok.

Türkiye’ye 34,5 milyar dolar katkı sağlayan bir sektöre bu zor günlerde 5 müteahhite verdiğiniz destek kadar bile destek veremediniz” dedi.

Budak’ın konuşmasından ana başlıklar şöyle:

TURİZİMİ DE YÖNETEMİYORLAR

“Avrupa Birliğinden şu anda Türkiye'ye tek bir uçuş yok. Ama Uruguay'a var, Fas'a var, Cezayir'e var, Tunus'a var. Peki bize neden yok, bize düşmanlar mı? Hayır, şeffaflık yok. 2019 yılının Haziran ayında Türkiye’ye 12 milyon 600 bin turist gelmiş. Bu yıl ise 260 bin. Elbette bunun birinci nedeni pandemidir ama şeffaf olsak biz bu rakamların bir kısmını geri getirebilirdik. Türkiye şeffaf bir şekilde yönetilmiyor. Ekonomiyi yönetemedikleri gibi turizmi de diğer alanları da yönetemiyorlar. Sorun budur!”

ESNAFI BİTİRDİNİZ

“Antalya'da 83 esnaf odası ve yüz bine yakın esnaf var. Bunların tamamı turizmden gelir elde ediyordu. Doğrudan döviz kazandıran, tüketimini kendi içerideki millî ürünlerinden sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi, bunların hiçbiri kalmadı maalesef. Komşumuz Yunanistan, turist almaya başladı. Yunanistan’da kapanan işletmelerin kirasının yüzde 60’ı devlet tarafından ödeniyor. Onun için Turizm Bakanlığına ve iktidara buradan seslenmek istiyorum; lütfen, dönün, sektöre bir bakın, bu sektör aynı zamanda Türkiye'nin imaj sektörüdür, Türkiye'nin dışa açılan vitrinidir.”

SEKTÖRDEKİ 700 BİN KİŞİ AÇ KALDI

“Turizm sektöründe çalışanların çok zor günlerden geçtiğini defalarca dile getirdik. Nisan ayı TÜİK verilerine göre işsiz kalan turizm emekçilerinin sayısı çalışan turizm emekçisi sayısını geçti. 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren sözleşmeleri askıya alınan mevsimlik turizm çalışanları, o günden beri yaklaşık 9 aydır tek kuruş maaş alamadılar. Böyle giderse de Nisan 2021’e kadar yaklaşık 18 ay tek kuruş maaş alamayacaklar. Ne işsizlik maaşından ne de kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadılar. Bu insanlar aç… 700 bin kişi aç kaldı.

Doğrudan döviz kazandıran, geçtiğimiz yıl 34,5 milyar dolar katkı sağlayan sektörden bahsediyoruz. Şu 5 tane müteahhide verilen destek kadar bile destek alamadı turizm sektörü. Bu insanları yaşatın ki ülke yaşasın. Önümüzdeki yıl da bunlara ihtiyacımız olacak. Turizmdeki acil müdahale gereken bu ağır tabloya daha fazla seyirci kalmayın. Başta Kültür ve Turizm Bakanı olmak üzere bütün yetkilileri, iktidarı göreve davet ediyorum.”