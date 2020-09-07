CHP’li Bülbül: 'Öğrenciler için oluşturulmuş bir destek planı var mı?'

07 Eylül 2020 Pazartesi, 16:08

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, öğrencilerin eğitimlerine nasıl devam edecekleri hakkında soru işaretleri olduğunu ve pek çok üniversiteli gencin başka şehirlerde yaşadığını belirterek, konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bülbül, “Yurt odalarında kişi sayısının düşürülmesi halinde yurtlarda mevcut kapasite eksikliği ne kadardır?” diye sordu.

Öğrencilerin yarısından fazlasının memleketlerinden farklı şehirlerde eğitime devam ettiğini anımsatan Bülbül, salgın koşullarında odaların herkese 6 metre kare alan düşecek şekilde planlanacağının belirtildiğini fakat bu durumda da yurt ihtiyacının ortaya çıkacağının anlattı.

Bülbül, Türkiye genelinde 773 KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) yurdunun kapasitesinin 703 bin 175 olduğunu bu yurtlarda toplam 678 bin 763 kişinin kaldığını belirterek,

“Salgın koşullarında odaların 2 kişilik olması bile bir riski oluştururken 12 kişilik bir odanın öğrencilerin kullanımına açılması mümkün değildir. Bununla birlikte, yatak sayısının azaltılacağı, ranzanın kaldırılacağı ve odaların herkese 6 metre kare düşecek şekilde planlanacağı belirtilmiştir. Ancak odaların kapasitesinin düşürülmesiyle birlikte öğrencilerin yurt ihtiyacı ortaya çıkmaktadır” dedi.

“FİYATLAR ARTACAK”

Türkiye’de tamamen öğrencilere hizmet veren yurt sayısının 450 olduğunu ve bunun dışında apartlarda da kalan öğrencilerin olduğunu hatırlatan Bülbül,

“Yurt odalarında yaşanması gereken fiziksel dönüşümler sonucu odalar 4 kişilik iken 1-2 kişilik olacaktır. Bu kapsamda yurt fiyatlarında hem fiziki imkanların sağlanması hem de enflasyonda yaşanan artış nedeniyle ciddi bir yükselme meydana gelecektir. Zira bu durum yurt işleticileri açısından ciddi bir yüke karşılık gelmekle birlikte yurt fiyatlarındaki artış da öğrencileri zorlayacak, belki karşılanamayacak meblağlara tekabül edecektir. Bu kapsamda fiziki şartları maddi zorluklar nedeniyle yerine getiremeyip kapanan yurtlar olduğu bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP’li Bülbül Bakan Kasapoğlu’na ise şu soruları yöneltti:

-Türkiye genelinde özel yurtlarda kaç öğrenci kalmaktadır?

-Türkiye genelinde özel yurtların kapasitesi ne kadardır?

-Türkiye genelinde, pandemi süresince kaç özel yurt kapanmıştır?

-Yurt odalarında kişi sayısının düşürülmesi halinde yurtlarda mevcut kapasite eksikliği ne kadardır?

-Oluşturulacak düzen kapsamında, yeni yurtların inşa edilmesi planlanmakta mıdır?

-Yeni yurtların inşa edilmesi planlanıyorsa hangi illerde kaç tane yurt inşa edilecektir?

-Yurt fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında özel yurtlar için oluşturulmuş bir destek planı var mıdır?

-Yurt fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında özel yurtlarda kalan öğrenciler için oluşturulmuş bir destek planı var mıdır?