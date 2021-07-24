CHP’li Bülbül verileri açıkladı: 24 Temmuz Basın Bayramı, sansürle karşılandı

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:07

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yapan Bülbül, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’yi 180 ülke içerisinde 153. sırada yer aldığını hatırlattı ve basına yönelik sansür, şiddet ve tehdidin giderek attığını söyledi. 2020-2021 yılında 101 gazeteci hakkında soruşturma açıldığını, 128 davada 274 gazetecinin yargılandığını belirten Bülbül, “38 medya çalışanı cezaevindeyken 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlamak nasıl mümkün olabilir?” diye sordu.

Sansürün kaldırılmasının günü olarak tarihte yerini alan 24 Temmuz’un AKP iktidarı boyunca unutulan günler arasına girdiğini belirten Bülbül, “Sadece son 4 ayda yaklaşık 400 habere erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı sosyal medya hesabından sürekli gazetecileri, yayın organlarını tehdit ediyor. Ülkede basına yönelik sansür ve baskı var demek artık hafif kalır. İktidar halkın doğru ve tarafsız haber almasını engellemek için ellerindeki tüm gücü kullanırken basın mensuplarını da işleri ve dolayısıyla hayatlarıyla tehdit ediyor. Haber takibi yapan gazeteciler polisin şiddetine, ters kelepçesine maruz kalıyor. Ve bu baskı ve şiddet sarmalı her geçen gün biraz daha büyüyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu topraklarda özgür basın olmadan hiç kimse özgür olamaz" dedi.