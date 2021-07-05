CHP'li Bulut paylaştı: "Tarım uçurumun kenarına itildi"
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tarım sektörünün bankalara olan toplam borcunun mayıs ayında 1,7 milyar lira artarak 145,3 milyar liraya yükseldiğini söyledi.
Hükümetin yanlış tarım politikası uyguladığını, faturanın da çiftçiye ödettirildiğini savunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tarım sektörünün bankalara olan toplam borcunun mayıs ayında 1,7 milyar lira artarak 145,3 milyar liraya yükseldiğini söyledi.
Çiftçilerin borçlarının, 108 milyar liralık kısmının kamu bankalarına, 37,3 milyar liralık kısmının ise özel bankalara olan kredi borçlarından kaynaklandığını belirten Bulut, bu borçların 4,8 milyar liralık kısmının ise zamanında ödenmediği için takipte olduğunu kaydetti.
TARIM UÇURUMUN KENARINA İTİLDİ
CHP’li Bulut yaptığı yazılı açıklamada, “İktidarın yanlış tarım politikalarının bedeli, yüksek girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiye borç olarak geri dönüyor. Uygulanan çarpık politikalar, bu politikalardaki ısrar ve plansızlık nedeniyle çiftçimiz, üreticilerimiz yoksulluğa itildi; tarım, uçurumun kenarına getirildi. Borç batağına saplanan çiftçimiz desteklenmek yerine sürekli vergilendirilmekte, haciz-icra kıskacına alınıyor. Tarımda kullandığı girdilerin- mazot, gübre, ilaçlama, su, elektrik- bedelini karşılayamayan çiftçilerimiz, aldıkları kredileri geri ödeyemiyor” dedi.
HÜKÜMETE, ÇİFTÇİYE DESTEK ÇAĞRISI
Yüksek girdi maliyeti altında ezilen çiftçinin ürününün pazarda hak ettiği değeri bulamadığını vurgulayan Burhanettin Bulut, AKP iktidarları boyunca desteklemelerin azaltıldığını ya da yıllarca sabit bırakıldığını, girdi fiyatlarının fazlalığı, ürünlerin pazarda yeterli değeri görmemesi nedeniyle çiftçiler tarlalarını sadece boş kalmasın diye ektiğini anlattı. Çiftçinin borç batağından kurtulabilmesi için yanlış tarım politikalarından vazgeçilmesini isteyen Burhanettin Bulut, hükümete çiftçiye destek çağrısında da bulundu.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı
- Soylu, istifa mı etti?
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Önde gelen 'Reis'çiden zam isyanı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- SBK için karar verildi
- Meteoroloji saat verdi: Sağanak geliyor!
- Uğur Şahin'den, Türkiye için normalleşme açıklaması
- 'Yüksek alkollü bir kuyruklu yıldız tespit ettik'