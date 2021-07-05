CHP'li Bulut paylaştı: "Tarım uçurumun kenarına itildi"

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:19

Hükümetin yanlış tarım politikası uyguladığını, faturanın da çiftçiye ödettirildiğini savunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tarım sektörünün bankalara olan toplam borcunun mayıs ayında 1,7 milyar lira artarak 145,3 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

Çiftçilerin borçlarının, 108 milyar liralık kısmının kamu bankalarına, 37,3 milyar liralık kısmının ise özel bankalara olan kredi borçlarından kaynaklandığını belirten Bulut, bu borçların 4,8 milyar liralık kısmının ise zamanında ödenmediği için takipte olduğunu kaydetti.

TARIM UÇURUMUN KENARINA İTİLDİ

CHP’li Bulut yaptığı yazılı açıklamada, “İktidarın yanlış tarım politikalarının bedeli, yüksek girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiye borç olarak geri dönüyor. Uygulanan çarpık politikalar, bu politikalardaki ısrar ve plansızlık nedeniyle çiftçimiz, üreticilerimiz yoksulluğa itildi; tarım, uçurumun kenarına getirildi. Borç batağına saplanan çiftçimiz desteklenmek yerine sürekli vergilendirilmekte, haciz-icra kıskacına alınıyor. Tarımda kullandığı girdilerin- mazot, gübre, ilaçlama, su, elektrik- bedelini karşılayamayan çiftçilerimiz, aldıkları kredileri geri ödeyemiyor” dedi.

HÜKÜMETE, ÇİFTÇİYE DESTEK ÇAĞRISI

Yüksek girdi maliyeti altında ezilen çiftçinin ürününün pazarda hak ettiği değeri bulamadığını vurgulayan Burhanettin Bulut, AKP iktidarları boyunca desteklemelerin azaltıldığını ya da yıllarca sabit bırakıldığını, girdi fiyatlarının fazlalığı, ürünlerin pazarda yeterli değeri görmemesi nedeniyle çiftçiler tarlalarını sadece boş kalmasın diye ektiğini anlattı. Çiftçinin borç batağından kurtulabilmesi için yanlış tarım politikalarından vazgeçilmesini isteyen Burhanettin Bulut, hükümete çiftçiye destek çağrısında da bulundu.