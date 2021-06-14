CHP'li Bulut'tan Erdoğan'a '100 milyar dolar rezerv' itirazı

14 Haziran 2021 Pazartesi, 14:47

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığı” yönündeki açıklamasının “matematiğin gerçekleriyle bağdaşmadığını” belirtti.

Bulut, yazılı açıklama yaparak Erdoğan’ın "128 milyar dolar nerede?" sorusuna makul bir cevap bulamadığı için kamuoyunun gözünü boyama yöntemini seçtiğini vurguladı. Bulut, Merkez Bankası’nın, altın ve döviz brüt rezervinin 28 Mayıs – 4 Haziran haftasında 1,1 milyar dolar artarak 93 milyar 686 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

Rezervde yaşanan artışın, bankanın swap yoluyla borçlanmasından kaynaklandığını belirten Bulut, geçen hafta döviz rezervinin 917 milyon dolar artarak 49 milyar 638 milyon dolara, altın varlıklarının 165 milyon dolar daha artarak 44 milyar 48 milyon dolara yükseldiği bilgisini verdi.

Bulut, Merkez Bankası’nın bilanço içi döviz ve altın borçlarının geçen hafta 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 90 milyar 404 milyon dolara, bilançosunda gözükmeyen döviz ve altın swap borçlarının ise 2 milyar 51 milyon dolar artarak 62 milyar 90 milyon dolara kadar çıktığını aktardı. Swap dahil toplam döviz ve altın borçlarının 662 milyon dolar artarak 152 milyar 494 milyon dolara yükseldiğini belirten Bulut, Merkez Bankası’nın swap borçları dahil net rezervinin eksi -56,8 milyar dolar olduğunu belirtti.

"ELİN ATINA BİNEN TEZ İNER"

Bulut, açıklamasında, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Matematik de Merkez Bankası’nın bilançoları da ortada. Bilançolar Merkez Bankası’nın internet sitesinde herkese açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işine geldiği gibi rezervi söylüyor ancak borçları bu hesaba katmıyor. Merkez Bankası’nın rezervini borçlarla yükseltmeye çalışıyorlar. Elin atına binen, tez iner. ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusu iktidarın kimyasını bozdu. Erdoğan, ‘Salgında harcadık’, ‘Hazine'de duruyor’ dedi ama kamuoyunu tatmin edici bir yanıt veremedi. Biz muhalefet olarak bu kamu zararının hesabını sormaya devam edeceğiz”