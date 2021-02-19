CHP'li Çakırözer, Gara operasyonuyla ilgili Meclis araştırması istedi: "Son derece önemli soruların hiçbiri yanıtlanmış değil"

19 Şubat 2021 Cuma, 12:36

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis’te Türk Silahlı Kuvvetleri kanunu görüşmeleri sırasında söz alarak, PKK’nin elinde alıkonulan 13 asker, polis ve sivil görevlinin şehit olmasıyla sonuçlanan Gara operasyonuyla ilgili Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Çakırözer, “Silahsız rehineleri böylesine alçakça katleden terör örgütünü ve onun sınırımızın dışında konuşlanarak ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturmasına olanak sağlayanları bu kürsüden lanetliyorum. Terör örgütünün kaçırıp yıllarca rehin aldığı ve vahşice öldürdüğü şehitlerimizin kurtarılmasına yönelik yapılan operasyonun başarısız sonuçlanması istisnasız hepimizi üzmüştür” dedi.

"SİYASİ SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Çakırözer, Gara’da yaşananlar sonrası atılması gereken adımlara dikkat çekerek, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Birincisi, bu başarısızlığın siyasi sorumluluğunun mutlaka üstlenilmesi gerekir. Dünyanın neresinde olursa olsun, başarısız bir rehine kurtarma operasyonunun sorumluları halkına hesap verir. AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ifadesiyle de teyit ettiği başarısızlığın sorumluları halka hesap vermelidir. Yapılan açıklamalar, Meclisimize verilen bilgilendirme yeterli değildir. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorduğu 5 hayati soru hâlâ yanıtlanmış değildir. Aynı şekilde, önceki gün yapılan görüşmelerde bu kürsüde siyasi parti sözcülerinin dile getirdiği son derece önemli soruların hiçbiri yanıtlanmış değildir.”

BAŞARISIZLIĞI MECLİS ARAŞTIRMALI

Çakırözer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyonda neden başarısız olduğunun ön yargısız bir biçimde inceleyecek bir soruşturmaya ihtiyaç olduğuna da vurgu yaptı. Bu konuda Meclis’in önderlik etmesi gerektiğini söyleyen Çakırözer, “Meclis’te bir Araştırma Komisyonu kurulmalı, ilgili kurumların yetkilileri dinlenmelidir. İstihbarat olsun, operasyonel olsun bu operasyonun başarısızlığının ardında yatan nedenler tüm boyutlarıyla ortaya konulmalıdır. Geleceğe ışık tutacak tavsiyelerle birlikte bu rapor kamuoyuna açıklanmalıdır. Ancak bu şekilde, PKK olsun, FETÖ olsun bu konunun terör örgütleri tarafından istismar edilmesi ve yurt dışında Türkiye aleyhinde kullanılma girişimleri engellenmiş olur” diye konuştu.



