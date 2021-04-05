CHP'li Çakırözer: 'Mart ayını hakim karşısında geçirdiler'
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in açıkladığı mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu'na göre, geçen ay 100 gazeteci hakim karşısına çıktı, 6 gazeteci için 16 yıl hapis cezası verildi. Raporda, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) ilan kesme cezaları hakkında "hak ihlali" kararı verilmesine rağmen BİK'in gazetelere ilan cezası vermeye devam ettiği belirtildi. Çakırözer raporla ilgili sert çıktı. İşte ayrıntılar...
CHP'nin gazeteci kökenli milletvekillerinden Utku Çakırözer, mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı.
'TÜRKİYE’DE DEMOKRASİDEN BAHSEDİLEMEZ...'
Çakırözer'in raporuna göre, 100'e yakın gazeteci hakim karşısına çıktı. Oda Tv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, Sendika.org yöneticisi Ali Ergin Demirhan’ın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci için 16 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Demirhan’a verilen hapis cezası para cezasına çevrildi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve gazeteci Alican Uludağ hakkında soruşturma açıldı.
Çakırözer, "Basın özgürlüğü önündeki engellere kaldırılmadan Türkiye’de demokrasiden bahsedilemez" dedi.
GAZETECİLER ÖLDÜRÜLDÜ, DÖVÜLDÜ, GÖZALTINA ALINDI
Raporda, Bursa'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu'nun, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine, Halk TV programcısı ve Diken haber sitesi yazarı Levent Gültekin'in, kanal binası önünde 25 kişilik bir grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına uğramasına da yer verildi. Rapora göre, Gazeteci Enver Aysever, Boğaziçi protestolarını haberleştiren Artı Gerçek muhabiri Yağmur Kaya gözaltına alındı.
AYM KARARINA RAĞMEN CEZALAR DEVAM ETTİ
Anayasa Mahkemesi (AYM), BİK'in, Korkusuz Gazetesi'ne verdiği "İlan kesme" cezasını "İfade ve basın özgürlüğü ihlali" olarak değerlendirerek Anayasa'ya aykırı bulmuştu. Raporda, bu karara rağmen BİK'in, Birgün gazetesine 2, Evrensel gazetesine 5 gün ilan kesme cezası verdiğine ve RTÜK'ün Tele1 ve Halk Tv'ye toplam 4 ayrı idari para cezası vermesine değinildi.
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