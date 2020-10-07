CHP'li Emir açıkladı: Bakan Yardımcısı Şubat'ta 24 vaka bildirimi yapmış
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, uluslararası bir sağlık dergisinde Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzasıyla yayınlanan çalışmayı gündeme getirerek, "Şubat ayında COVID-19 pozitif tanılı 24 hasta Mersin'de tedavi altına alınmış. Bakanlık, Türkiye'de ilk vakayı 11 Mart'ta açıklamıştı. Bu bir skandaldır, bakan yardımcısının bir dakika o koltukta oturmaması gerekir" dedi
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, uluslararası alanda yayın yapan bir dergide Türkiye'ye ilişkin Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzalı bir çalışma yayınlandığını ve çalışmanın ayrıntılarının skandalı ortaya koyduğunu dile getirdi. CHP'li Emir, şu iddialarda bulundu:
"Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğünü açıklamıştı. Ancak yayınlanan bu çalışmadan Mersin'de Şubat ve Mart ayları arasında zatürre belirtisiyle hastaneye başvuran 24 kişiye COVID-19 pozitif tanısı konulduğunu anlıyoruz. Bu bir skandaldır. Çalışmanın ayrıntılarına bakıldığında iki farklı ilacın bu kişiler üzerinde denendiğini ve bu çalışma için, Sağlık Bakanlığından izin alındığını da görüyoruz.”
'ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ GÖSTERİYOR'
CHP'li Emir, Sağlık Bakanı ile bakan yardımcının birbirini yalanladığı bir durum ile karşı karşıya olduklarını belirterek, “Eğer Sağlık Bakan Yardımcısı, bu vakalar olmadığı halde varmış gibi uluslararası bir yayın yapmışsa bu hem bilimsel bir suçtur hem de ayrı bir skandaldır. Bu hareket, bakanın altını oymaya dönük de bir girişimdir, aynı zamanda Sağlık Bakanlığındaki çürümüşlüğü açıkça ortaya koymaktadır” değerlendirmesini yaptı.
'BİR DAKİKA GÖREVİNDE KALMAMALI'
CHP'li Emir, “Sayın Bakanın Mart ayına gelene kadar sadece Mersin'de 24 Covid pozitif zatürre vakası olduğunu bile bile 11 Mart'ta ilk vakayı bulduk demiş olmasını düşünmek dahi istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti maalesef beceriksizlerin elinde kaldı. İktidar, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiştir. Sayın bakanın bir an evvel açıklama yapmasını bekliyoruz. En azından bildirim yalanlanacaksa yalanlansın, aksi takdirde sağlık bakan yardımcısı bir dakika bile görevde kalmamalıdır" diye konuştu.
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