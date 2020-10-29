CHP'li Emir: Bakanlık yasak dinlemiyor: 2 milyon TL’ye kongre düzenliyor!

29 Ekim 2020 Perşembe, 11:51

3 GÜNLÜK TOPLANTIYA 2 MİLYON TL

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul’da bugün Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı ve Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri toplantısı düzenleneceğini belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"İstanbul'da bugün başlayacak ve üç gün sürecek toplantının ihalesi Eylül ayında 1 milyon 976 bin 800 TL bedelle Turveb Turizm firmasına verilmiş. Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlediği ihalenin bedeli KDV'si ile birlikte 2 milyon TL’yi geçiyor.

'VATANDAŞA SÖYLÜYOR, KENDİSİ UYMUYOR'

Bilim Kurulu tavsiyesiyle yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 1 Aralık gününe kadar genel kurul, geniş katılımlı toplantılar ve seminerlerin ertelenmesi gerekirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun koyduğu yasağı deliyor. Üstelik bir yandan İstanbul'da Covid-19 vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, vatandaştan dikkatli olmasını istiyor, ama diğer yandan uluslararası katılımlı bir kongre düzenliyor. Yurtdışından da katılımcıları bu toplantıya davet ediyor. Yurttaşa söylediği öğütlere kendisi uymuyor. Sağlık çalışanlarının tüm izinlerini iptal edecek kadar durum vahim ama hala milleti toplayıp ödül verme peşindeler."

'KAYNAKLARI BÖYLE SAVURACAK MISINIZ?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşa yönelik uyarılarını da hatırlatan Emir, şu soruları yöneltti:

"Vatandaştan toplu alanlardan uzak durmasını isterken, vatandaştan kendi önlemini almasını beklerken bakanlık olarak neden böyle bir kongre düzenliyorsunuz. Kongre için nasıl bir harcama yapacaksınız ki, 2 milyon TL bedelli ihale yapıyorsunuz? Ayrıca Bilim Kurulu’nun bu toplantıya ilişkin izninin olup olmadığı da belli değil. Toplantı için Bilim Kurulu’ndan izin alındı mı? Mutlaka birilerine para mı kazandırmanız gerekiyor? Hastaneler borç batağındayken, bir enjektör bile alamaz haldeyken, Sağlık Bakanlığının kaynaklarını böyle savurmaya devam mı edeceksiniz? Kendi genelgesine uymayan bakanlık olur mu?"