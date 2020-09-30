CHP’li Emir’den belgeyi yalanlayan Fahrettin Koca’ya işaretli yanıt
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Fahrettin Koca’nın daha önce paylaştığı, “29 bin 377 vaka” iddiasına yanıt vermediğini belirtti. CHP’li Emir, Koca’nın, “O belgede tarih yok" şeklindeki sözlerinin doğru olmadığını belirterek, belge üzerinde tarih yazan yeri işaretleyerek tekrar paylaştı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak paylaştığı koronavirüs tablosunun doğru olmadığını belirterek, elindeki belgeyi paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP’li Emir’in paylaştığı belgenin doğru olmadığını ve iddia edilen verilerin üzerinde tarih belirtilmediğini ifade etti. Fahrettin Koca, gazetecilerin belge ile ilgili sorularına, “Belge denilen iddia edilen evrağın üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim kullandığımız programda böyle bir arayüz yok" yanıtını verdi.
Koca’nın bu sözleri üzerine tekrar açıklama yapan Murat Emir, tarih yazan yeri işaretleyerek, belgeyi tekrar paylaştı. CHP’li Emir, "Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi. Üstüne, belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini de belirterek, iddiamızı doğrulamış oldu” ifadelerini kullandı.
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