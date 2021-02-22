CHP'li Engin Özkoç'tan AKP'li Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

22 Şubat 2021 Pazartesi, 14:01

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımı kınadı.

Engin Özkoç'un açıklaması şöyle oldu:

Hafta sonu, toplumsal bir konuda yapılan empatiden uzak, ötekileştirici siyasetin ve bir kadının namusuna dil uzatılmasının son derece yanlış iki örneğini gördük.

Toplumsal sorunun etik çerçevede tartışılmasını diliyor, AKP GBV Özlem Zengin'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum.