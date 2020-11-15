CHP'li Erdoğdu: '2020'yi Kongo vatandaşı gibi bitireceğiz'

15 Kasım 2020 Pazar, 14:24

Erdoğdu, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında en yoksul yüzde 20’nin milli gelirden yüzde 6,2, ikinci yüzde 20’nin yüzde 10,9 pay aldığına işaret ederek, en zengin yüzde 20’nin payının ise yüzde 46,3’ü bulduğunu belirtti. Dünyadaki en adaletsiz gelir dağılımlarından birinin Türkiye’de görüldüğünü, en zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 20 arasında nerdeyse 7,5 kat gelir uçurumu olduğu vurgulayan Erdoğdu, şunları kaydetti:

“Gelir dağılımı bozukluğunda Latin Amerika ülkeleriyle yarışıyoruz. Dağılım o kadar bozuk ki, en yoksul kesimin yanı sıra ikinci yüzde 20 ile üçüncü yüzde 20 grupları da milli gelirden çok az pay alıyorlar. Orta sınıf neredeyse yok oldu. Gelirin çoğu zengin yüzde 20’ye yoğunlaşmış durumda. Uluslararası Para Fonu (IMF) milli gelir rakamları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, AKP şimdiye kadar çok görülmeyen bir şeyi daha yaptı ve 2013-2019 döneminde en yoksul kesimin milli gelirini 3 bin 809 dolardan 2 bin 837 dolara düşürürken, en zengin yüzde 20’nin milli gelirini de 29 bin 99 dolardan 21 bin 184 dolara indirdi.”

HER KESİME ZARAR VERDİLER

Gelir dağılımı böyle giderse en yoksulların milli gelirinin bu yıl 2 bin 392, gelecek yıl 2 bin 374 dolara düşeceğine işaret eden Erdoğdu, “Ama en zenginlerin milli geliri de önce 17 bin 861, sonra 17 bin 730 dolara gerileyecek. Ülkemizdeki en zengin grup bile Doğu Avrupa ülkeleri olan Macaristan, Polonya ortalamasında bir hayat yaşamak zorunda kalacak” diye konuştu.

2013-2020 döneminde en yoksulların milli gelir toplamının 58 milyar dolardan 40 milyar dolara, en zenginlerin milli gelir toplamının ise 446 milyar dolardan 300 milyar dolara düşeceğini vurgulayan Erdoğdu, 2013’te Türkiye’nin yoksullarının, dünya kişi başına milli gelir sıralamasında 119’uncu sıradayken, 2021’de 140’ıncı sıraya ineceğini söyledi. Aynı dönemde Türkiye’nin zenginlerinin ise 30’uncu sıradan 47’inci sıraya düşeceğinin altını çizen Erdoğdu, şöyle devam etti:

“AKP, zoru başararak her kesime zarar vermeyi bildi. İktidarın yanlış politikaları toplumun her kesiminin zararına oldu ama özellikle yoksulları tamamen açlığa mahkum etti. AKP, 3-5 yandaş müteahhidini, 10-15 bin akraba ve yandaşını zengin etmekten başka bir şey yapmıyor. Bütün ihaleler 3-5 müteahhide gidiyor. Ülkenin kaynakları toplumun yüzde 1’ini bile oluşturmayan yandaşlara peşkeş çekiliyor. Bu politikaların sonucu olarak bu ülkenin 60-70 yıllık büyük firmaları, ekonomik değerleri iflas ediyor veya yok pahasına elden çıkarılıyor. Ülke sanayi ve ticaretine, finans kuruluşlarına, hizmet sektörlerine hızla yabancılar hakim oluyor.”

KİMSE GELECEĞİNİ PLANLAYAMIYOR

Ülkede, çiftçisinden işçisine, esnafından serbest meslek erbabına, ihracatçısına, küçük ve orta ölçekli sanayicisinden holding sahibine, müteahhidine kadar kimsenin önünü göremediğini anlatan Erdoğdu, “Kimse geleceğini planlayamıyor, vergisini ödeyemiyor, sigortasını yatıramıyor. Üretici, rekabet edemiyor, esnaf, tüccar sattığı ürünü yerine koyamıyor, fiyat artışlarına yetişemiyor. Böyle bir ekonomik düzen cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görülmedi. Kriz dönemleri bile 1-2 yıl sürdü, sonra normale dönüldü ama AKP iktidarında ekonomi hiçbir zaman normali yaşamadı” dedi.

Aykut Erdoğdu, her türlü olumsuzluğa rağmen yine de karamsarlığa girilmemesi gerektiğini ifade ederek, sürprizlere yer olmayan, öngörülebilir, şeffaf ve tasarrufa azami dikkat gösteren, ekonominin gereklerine uygun politikalarla ekonominin toparlanacağını söyledi. Erdoğdu, CHP’nin hazırladığı halkın yararına politikalar ve programlarla iktidara en hazır parti olduğunu söyledi ve hazırladıkları bölgesel kalkınma programlarıyla ülkede yoksulluğu bitireceklerini sözlerine ekledi.