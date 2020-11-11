CHP'li Erdoğdu: “Damadın karnesi sıfırlarla dolu”

11 Kasım 2020 Çarşamba, 10:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın dönemini değerlendiren Erdoğdu, 10 Temmuz 2018’de başladığı görevinden 8 Kasım 2020 tarihinde instagrama koyduğu yazılı bir açıklamayla istifa eden Bakan Albayrak’ın zaten kötü olan ekonomiyi daha da kötü yönettiğini söyledi.

Bakan Albayrak’ın bakanlığının son bir yıllık döneminde dünyada Covid-19 salgınının başladığına işaret eden Erdoğdu, “Damat bakan dünyada en kötü performans sergileyen Maliye Bakanı oldu. Hemen her ülke işe gidemeyen vatandaşına karşılıksız maddi destekler verirken, Bakan Albayrak insanlara bazı koşullarda faizli banka kredisi vermeyi destek olarak sundu. Pandemi döneminde dünyada enflasyonu, işsizliği, yoksulluğu en çok yükselten, büyümeyi en çok düşüren bakan oldu” diye konuştu.

MERKEZ BANKASI DIŞ BORCUNU 10 KATINA ÇIKARDI

TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Albayrak’ın görev süresi içinde milli geliri 145 milyar dolar, kişi başına geliri bin 800 dolar, ihracatı 6 milyar dolar düşürdüğünü kaydeden Erdoğdu, söz konusu dönemde Merkezi yönetim dış borcunun 700 milyar lira, iç borcunu 200 milyar lira artırdığını vurguladı.

Merkez Bankası net rezervlerini 35 milyar dolarlardan 9 milyar dolara indiren, swap hariç net rezervleri eksi 55 milyar dolara düşüren Bakan Albayrak’ın, Merkez Bankası dış borcunu da 10 katına çıkardığının altını çizen Erdoğdu, şunları kaydetti:

“Kayınpederinin ‘faiz enflasyonun sebebidir’ gibi hiçbir ekonomi okulunda yeri olmayan, saçma iddiasını gerçekleştirmek için Merkez Bankası rezervlerini yok yere tüketen damat, ne enflasyonu ne faizi düşürebildi ne de TL’nin değerini koruyabildi.

Göreve geldiğinde 4,7 lira olan dolar, 8,5 liraya, 5,5 lira olan Euro 10 liraya çıktı. Döviz kurları yükselmesin diye, yok yere Merkez Bankası döviz rezervlerini zamansız ve plansız elden çıkardı, bankanın 145 milyar lira zarar etmesine sebep oldu. Kamunun dış borcunu 24 milyar dolar artırarak, 163 milyar dolara yükseltti. Merkez Bankası dış borcunu da 10 katına, 19,6 milyar dolara çıkardı.”

HİÇBİR KONUDA DAMADA GEÇER NOT VEREMEDİK

Bakan Albayrak göreve geldiğinde ülkenin yüzde 5,8 olan büyüme oranını 0,5’e indirdiğini anlatan Erdoğdu, “Resmi rakamlarla bile zaten çok yüksek oranda olan işsizliği 3 puan daha artırarak işsizler ordusuna 900 bin kişi ilave edilmesine sebep oldu. Resmi rakamlara göre 4,2 milyon işsiz sayısı gerçekte 10,3 milyonu buluyor. Net asgari ücreti 341 dolardan 275 dolara düşürdü.

2 yıl 4 ayda millete resmi rakamlarla yüzde 35,6 tüketici, yüzde 43,4 yurt içi üretici enflasyonu yaşatan damat, ‘faize karşı oldukları’ iddiasını yalanlar şekilde, yıllık faiz ödemelerini 60 milyar lira artışla 128 milyar liraya yükseltti” dedi.

AKP’NİN EKONOMİ ENKAZINI KALDIRMAYA MECALİ KALMADI

Döviz fiyatları ayyuka çıkmasına rağmen cari açık sorununu çözemeyen damadın, bütçe açıklarını da katladığını belirten ve “Çok zorladık ama hiçbir konuda damada geçer not veremedik” diyen Erdoğdu, AKP’nin Erdoğan ve damat ikilisinin sebep olduğu ekonomi enkazını kaldırmaya mecalinin kalmadığını bildirerek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Ekonomide yapılması gerekenler belli. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok, şeffaf, öngörülebilir, kararlı, hesap verebilir, tasarrufa, ihracata, verimliliğe, üretime, istihdama dayalı, yolsuzluktan uzak politikalar üretmek gerek. AKP zamanında bunları yapsaydı zaten ekonomi bu duruma düşmezdi. Ancak ipin ucunu kaçırdılar ve muhakeme yetilerini kaybettiler. Bir daha da yakalamalarına imkan yok. Yapmaları gereken ülkeye daha fazla zarar vermeden, en kısa zamanda görevi, bu işi yapabilecek olanlara devretmek. CHP buna talip. Hazırladığı kalkınma kuşakları programlarıyla, eğitimden sanayiye kadar hazırladığı projeleriyle ve bunları uygulayabilecek yetkin kadrolarıyla bu işin üstesinden gelebilecek tek parti bugün CHP’dir.”