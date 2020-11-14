CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi
CHP Alanya ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyesi ve Demirtaş belde belediyesi eski başkanı Mustafa Aras (65), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa Aras, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan Aras, durumu ağırlaşınca 7 Kasım günü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aras, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
'DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ'
CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, "Yönetim kurulu üyemiz, çalışkanlığı, bilgi ve birikimiyle bizlere öncü ve destek olan çok değerli partilimiz, Demirtaş belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve milli eğitimde aldığı görevlerle Alanya'ya büyük hizmetler yapmış olan Mustafa Aras'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.
Mustafa Aras, Alanya Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra Demirtaş belde belediyesi başkanlığı görevi yapmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası açıkladı
- Krizin çapı Erdoğan ailesinin çöküşünü tetikledi
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'e ziyaret
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
Video Haberler
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
- Mehmet Ceyhan kötü haberi canlı yayında duyurdu!
- Okul önlerinde skandal görüntüler!
- Trafikte tehlike dolu anlar! Makas ata ata ilerledi
- İstanbul'da gece saatlerinde dehşet anları
- Film seyreder gibi yıkımı izlediler
- Bakan'a zor soru... Espriyle karşılık verdi
- Beyoğlu‘nda feci ölüm!
- Sosyal medyayı hayrete düşüren sokak röportajı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası açıkladı
- Krizin çapı Erdoğan ailesinin çöküşünü tetikledi
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'e ziyaret
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye