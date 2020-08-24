CHP'li eski Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, İzmir’in Foça ilçesinde yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi.
Eski Menemen Belediye Başkanı CHP’li Tahir Şahin, Yeni Foça’daki bir restoranda arkadaşıyla beraber akşam yemeği yediği sırada kimliği öğrenilemeyen saldırgan Şahin’in yanına yaklaşarak silahıyla ateş etti.
Şahin, ayağına isabet eden mermilerle yaralandı.
Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin
Tahir Şahin’e ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı.
Daha sonra Şahin, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
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