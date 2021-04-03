CHP'li Gök: 'Ebeveynler o aşıya neden ulaşamıyor'

03 Nisan 2021 Cumartesi, 15:54

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, eylül ayından beri suçiçeği aşısının bulunamamasının nedenlerini sordu.

Türkiye’de son aylarda suçiçeği aşısının temininde kriz yaşandığını belirten Levent Gök, hastalığa karşı koruma sağlayan aşının bebeklerin 12. Ayından itibaren yapılması gerekirken, binlerce ebeveynin aşı teminde sorun yaşadıklarına dikkat çekti.

Levent Gök, “Geçtiğimiz yılın eylül ayından beri bulunamayan aşının Aile Sağlık Merkezlerine kısıtlı sayıda geldiği ve gelen az sayıda aşının uzun süredir bekleyen çocuklara uygulandığı öğrenilmiştir. Aşı temininin daha uzun sürelerde gecikmesi halinde salgın ihtimalinin ortaya çıkacağını ifade eden uzmanlar, temininde zaman zaman sorun yaşanan kızamık ve tetanos aşılarına ilişkin gerekli planlamaların yapılması gerektiğini vurgulamaktadırlar.

1928 yılında kurulan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’nün rehberliğinde yürütülen aşı seferberliği ile ülkemizde yenilgiye uğratılan salgın hastalıklara karşı mücadelenin aşıda dışa bağımlı hale gelinmesiyle sekteye uğradığı görülmektedir” dedi.

BAKAN KOCA’YA AŞI KRİZİNİ SORDU

Suçiceği aşısının yanı sıra, kızamık ve tetanos aşılarına da ulaşmakta zorluk çekildiğinin altını çizen Gök,

Bakan Koca’dan şu soruların yanıtını istedi:

“Suçiçeği aşısının geçtiğimiz yılın eylül ayından beri bulunamamasının sebeplerini açıklar mısınız?

Türkiye genelinde suçiçeği aşısı olamamış 12 aylık ve üzeri yaştaki bebeklerin sayısını illerimize göre açıklar mısınız?

2020 ve 2021 yıllarında 13 aylık olduktan sonra suçiçeği aşısı olan bebeklerin sayısını illerimize göre açıklar mısınız?

Suçiçeği aşısı teminindeki krizin aşılacağı tarihi açıklar mısınız?

2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye hangi ülkelerden, kaç doz suçiçeği, kızamık ve tetanos aşısı ithal etmiştir?

Sözü geçen aşılar için ödenen ücretleri yıllık temelde açıklar mısınız?”