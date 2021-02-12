CHP'li Gökçel: 'KDV ve TRT bandrol ücreti kaldırılsın'

12 Şubat 2021 Cuma, 10:27

Milli Eğitim Bakanlığı’nın araştırmasına göre Türkiye’de 1 milyon 78 bin öğrenci interneti, 227 bin öğrenci ise televizyonu olmadığı için uzaktan eğitime katılamadı.

Bu durumu hatırlatan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin uzaktan eğitime erişeceği araçlarda KDV ve TRT bandrol ücretinin kaldırılmasını önerdi.

Gökçel, Bakan Ziya Selçuk’un “Aksaklıklar giderilecek” dediğini anımsatarak, şunları söyledi.

“Ekim ayında tablet dağıtımına başlandığı ifade edilse de bunu göremiyoruz. Elektronik alet fiyatları bu kadar artmışken, öğretmenlerin de öğrencilerin de tablet ve bilgisayara ulaşması mümkün değil” dedi.

Mevcut ekonomik koşullarda öğretmenlerin de öğrencilerin de tablet ve bilgisayar alamadıklarının altını çizen Gökçel, “Öğretmenlerin uzaktan eğitim vermek için tablet alacak paraları yok. Birçok öğrenci tableti olmadığı için aylardır derslerini takip edemiyor. Bunun önlenmesi için öğrenci ve öğretmenlerimizin tablet alışverişlerinde TRT bandrol ücreti ve KDV alınmamalıdır.

Bu mağduriyeti gidermek için TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi sunacağız. TBMM’nin üzerine düşen katkıyı yaparak mağduriyeti gidereceğini düşünüyorum.”