CHP'li Gökçel: 'Pandemide kesilen cezalar esnaf için harcansın'
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, yurttaşların pandemi kurallarına uymadığı için uygulanan idari para cezalarının pandemide ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf için kullanılmasını talep etti. Pandemi döneminde kesilen idari para cezalarının miktarı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesi yanıtsız kalan Gökçel, “Biz devlet hazinesine ödenen bu cezaların esnaf için harcanmasını istiyoruz. Pandemi sürecinde böyle bir adım atılabilir. Esnafa can suyu olur” dedi.
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel 10 aylık salgın sürecinde uygulanan idari para cezalarını gündeme getirdi. CHP’li Gökçel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, pandemi kurallarına uyulmadığı için yurttaşlara ve işletmelere uygulanan idari para cezalarının tutarını sordu. Gökçel, önergesinde yaptırımların genellikle idari para cezası olarak uygulandığının altını çizerek,
“Ülkemizde pandemi tedbiri olarak maske takma zorunluluğu, işletmelerin çalışma saatlerinin kısıtlanması yahut kapatılması ve belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı ve sınırlamaları uygulanmıştır. Bu tedbirleri etkili kılmak amacıyla tedbirlere uymayan vatandaşlara ve işletmelere idari yaptırımlarda bulunulmuştur. Yaptırımların genellikle idari para cezası olarak uygulandığı görülmüştür” dedi.
COVİD sürecinde idari para cezası gelirlerinin arttığını kaydeden Gökçel, pandemi kurallarına uyulmamasından kaynaklanan cezaların esnafa destek için kaynağa çevrilebileceğini belirtti.
Gökçel, “2019'un ocak-kasım döneminde 5,2 milyar TL olan bütçedeki idari para cezası gelirleri, 2020'nin aynı döneminde 8,2 milyar TL'ye yükseldi. Sadece kasım ayında 1 milyar TL toplandı. COVID-19 tedbirleri kapsamında kesilen cezalar, gelirleri artırdı. Bu aslında esnafa destek için de kullanılabilecek bir kaynaktır” dedi.
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, salgın sürecinde uygulanan idari para cezalarının bu süreçte zor durumda kalan esnafa destek amaçlı kullanılmasını talep etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergenin yanıtsız kaldığına dikkati çeken Gökçel,
“Bakanlık pandemi süresince pandemi kurallarına uyulmadığı için ne kadar idari para cezası kesildiğini açıklamaktan kaçınıyor. Biz devlet hazinesine ödenen bu cezaların esnaf için harcanmasını istiyoruz. Pandemi sürecinde böyle bir adım atılabilir. Esnafa can suyu olur” dedi.
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