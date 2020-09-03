CHP'li Gökçen: 'Bakan süreci Cumhurbaşkanının talimatıyla yürütüyor'

03 Eylül 2020 Perşembe, 15:50

Tedbirin yurttaşlardan beklendiği, yöneticilerin sorumluluktan kaçındığı ve sağlık çalışanlarının görevlerini büyük risk altında sürdürürken hayatlarını kaybettiği bir dönemde sağlığın herkes için bir hak olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Eğitimcilerin covid denetimiyle görevlendirilmesinin ardından okulların nasıl ve hangi tedbirler alınarak açılacağı, öğrencilerin eğitime erişip erişemeyeceği soru işaretleriyle geçirdiğimiz bu süreçte topluca hastalığa terk edilmiş durumdayız. Ama bu terk edilmişlik kaderimiz değil. Çözüm var. 3 aşamalı bir planla hala birçok hayatı kurtarabiliriz: 1. Bilim Kuruluna bir sözcü belirlenmeli ve siyasi iradeye yapılan öneriler düzenli bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır.

2. Veriler şeffaf bir şekilde açıklanmalı, soru işaretleri giderilmeli, vakaların bölgelere göre dağılımı hakkında düzenli bilgi verilmelidir. 3. Sağlık çalışanlarının hakları, ilgili meslek kuruluşları ve sendikalarla işbirliği içinde korunmalıdır” ifadelerini kullandı.