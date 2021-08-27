CHP’li Gülizar Biçer Karaca, KADES uygulamasının işlevselliğine dikkat çekti
Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının işlevselliği hakkındaki sorunu gündeme getirdi.
Boşanmak istediği eşi tarafından silah zoruyla alıkonulan Fatma Yasak’ın canını kurtarmak için kullandığı Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ile yaşadığı olumsuz deneyimi sosyal medyada paylaşması, “İçişleri Bakanlığı’nın KADES uygulaması ne kadar işlevsel?” sorusunu gündeme getirdi.
Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Fatma Yasak’ın KADES ile canını kurtarmak isterken başına gelenler uygulamada önemli bir güvenlik açığı olduğunu ortaya çıkardı. İktidar, kadına yönelik şiddeti önleme konusunda samimiyse KADES ile yetinmemeli başka somut önlemleri de yaşama geçirmeli” uyarısında bulundu. Karaca, “ Fatma Yasak, ‘WhatsApp’tan konum istediler, gönderdim, yine istediler iki farklı numaraya. Beni telefonumdan bulmaları gerekirken konum istemelerine çok şaşırdım’ diyor. Eğer KADES’te, mağdurun konumunu takip etme özelliği yoksa, ekipler can güvenliği tehlikedeki mağduru arayıp telefonla konum bilgisi istiyorsa bu kabul edilemez bir uygulama hatasıdır ve derhal düzeltilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.
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