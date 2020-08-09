CHP'li Gürer: "Asgari ücretli kaybı 7 ayda 527 TL"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, döviz fiyatlarında durdurulamayan artış ve altın fiyatlarında peş peşe kırılan rekorun, zaten kıt kanaat geçinen toplumun önemli bir kesimini daha da yoksullaştırdığını kaydetti. Sene başında 473 TL olan çeyrek altının 840 TL’ye, 5.95 TL olan doların ise 7.30 TL’ye kadar yükseldiğini belirten Gürer, “1 Ocak’ta maaşıyla 5 çeyrek altın alabilen asgari ücretli bugün aynı maaşla 3 çeyrek altın alabiliyor. Asgari ücretlinin dolar bazındaki kaybı ise 7 ayda 527 TL oldu” dedi.



Altın ve döviz kurlarındaki artışın temel tüketim ürünlerine de zam olarak yansıdığına dikkat çeken Gürer, “Döviz kurları ve altın fiyatlarındaki artış oranı asgari ücrete zam olarak yansıtılsın” önerisinde bulundu.

ZATEN YOKSULDUK, İYİCE YOKSULLAŞTIK

Gürer, piyasaları yangın yerine çeviren döviz kurlarındaki artış ve altın fiyatlarında üst üste kırılan rekorun; emekli, esnaf, memur, işçi, çiftçi başta olmak üzere ülkemizdeki toplumun önemli bir kesinin daha da yoksullaştırdığını belirtti.

ASGARİ ÜCRET DÖVİZ BAZINDA 527 TL ERİDİ

Gürer, 2 bin 324 TL olan asgari ücretin, sene başından bu yana dolar kuru bazında 527 TL değer kaybettiğini ifade etti. 1 Ocak 2020’de 5.95 TL’den işlem gören doların, bugün 7.30 TL’ye kadar yükseldiğini söyleyen Gürer, “Sene başında maaşıyla 390 dolar alabilen asgari ücretlin aradan geçen 7 aylık süre zarfında maaşında alabildiği dolar miktarı 320 dolara düştü. Bir asgari ücretlinin döviz üzerinden maaş kaybı 70 dolar oldu. Yani asgari ücretlerin maaşı dolar karşısında 527 TL eridi” dedi.

2020 yılının asgari ücreti belirlenirken, bir önceki yıla göre yüzde 15 zam yapıldığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yüzde 15 zam alan asgari ücretlinin aldığı maaş, dolar bazında 7 ayda yüzde 22 eridi” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETLİ 7 AYDA 2 ÇEYREK KAYBETTİ

Peş peşe rekor kıran altın fiyatlarının da piyasaları adeta yangın yerine çevirdiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu yılın başında bir çeyrek altı 473 TL idi. Bugün gelinen noktada 840 TL bandına dayandı. Sene başında maaşıyla 5 çeyrek altın alabilen asgari ücretli, bugün ancak 3 çeyrek altın alabiliyor. Asgari ücretlinin altın fiyatları üzerinden kaybı iki çeyrek altındır. Başka bir ifadeyle, asgari ücretli, bu yılın ilk 7 ayında 2 çeyrek altın parası kayba uğradı” dedi.

TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Türkiye’de ekonominin sağlam bir temele oturtulamadığı için sık sık bu tür dalgalanmaların yaşandığını ve oluşan kayıplardan en çok asgari ücretliler ve emeklilerin olumsuz etkilendiğini ifade eden Gürer, “Altın ve döviz kurlarındaki artış, doğal olarak ekonomimizi küçültüyor. Buda enflasyonun artmasına ve hayatın daha pahalı bir hale dönüşmesine neden oluyor. İnsanların alım gücü düşüyor. Alım gücü düştüğü için de piyasada alışveriş azalıyor. Bu da toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Gürer, döviz kurlarındaki tarihi artışın TL’nin değer kaybına neden olduğunu, bunun sonucu olarak da dövize bağlı tüketim maddeleri olan mazot, gübre, ilaç, tohum ve yem gibi ürünlerin de zamlanmasının önünü açacağını ifade ederek, “Bu artışlardan sadece asgari ücretliler ve emekliler değil, üreticiler ve çiftçiler de olumsuz etkileniyor. Maliyetler arttığı için ürününü değerinde satamayacak olan çiftçi, belki de önümüzdeki yıl ekim yapamayacak duruma gelecektir” dedi.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLMELİ

CHP Milletvekili Gürer, ekonomik göstergelerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de tükendiği anlamına geldiğine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde ekonominin rayına oturacağını, işsizlik, yoksulluk gibi sorunların kalmayacağını vadederek iş başına gelenler, bugün ülkemizdeki olumsuz tablonun sorumlusu olarak dış güçleri gösteriyorlar. Bugün geniş tanımlı işsizlik 8 milyonu aşmış durumda. Üniversite mezunu gençlerin yarısına yakını iş bulmaktan umudunu kestiği için artık iş bile aramıyor. Bu sistem, dış güçlerin bizim ülkemize ekonomik yaptırım uygulayarak insanların yoksullaşmasının önüne geçemeyecek bir sistem ise derhal yeniden parlamenter sisteme geçilmelidir” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE DÖVİZ ARTIŞ ORANINDA ZAM YAPILMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücret artışının belirlenmesinde, TÜİK’in gerçekçi olmayan verileri yerine, dolar kurundaki artış oranlarına göre artış sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.