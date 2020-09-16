CHP'li Gürer: 'Binlerce parti taklit ve tağşiş ürün tespit edilebilir'

16 Eylül 2020 Çarşamba, 15:01

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sadece tüketicilerin yaptığı ihbarlarla değil, gerçek manada sürekli denetimler yapılması halinde binlerce parti taklit ve tağşiş ürün tespit edilebileceğini belirtti.

HİLELİ ÜRÜNLERDEN GEÇİLMİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen 91 firmaya ait 113 parti ürünün ifşa edildiğini hatırlattığı açıklamasında, geçek manada denetimlerin yapılması halinde bu sayıların katbekat fazlasına ulaşılabileceğini vurguladı.

ET ÜRÜNLERİNDE AT ETİ

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı ifşa listesine göre, süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta, et ve et ürünlerinde ise kanatlı eti, sakatat, at eti ve tek tırnaklı etinin belirlendiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Alkollü içkilerde ‘tersiyer butil alkol’, alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi bulunurken, ballarda prolinmiktarı yetersiz çıktı, fruktoz tespit edildi.

Baharatlar ile bitki, çay ve kahve ürünlerinde boya saptanırken bir bitki çayında da ilaç etken maddesi olduğu belirlendi. Zeytinyağlarında tohum yağları olduğu görüldü, çikolatalar, enerji içeceklerinde ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesi olduğu saptandı” hatırlatmasında bulundu.

At ve eşek, domuz etinin dana eti diye satılmasına toplumun önemli tepki verdiğine değinen CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplumun yanlış bildiği bir konuda at ve domuz etinin yasak olduğu sanılıyor.2006 yılında Resmî Gazetede dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu imzası ile at ve domuz eti kasaplık hayvan eti sayıldı. Bu nedenle kasap at ve domuzu kesip satabilir. Buradaki sorun at ve domuz etinin dana eti diye satılması. Eğer etiketinde domuz ve at eti karışımı olduğunu belirtirse suç değil. Bu nedenle konu iyi anlaşılmıyor. Birde gençlere zararlı katkılı enerji içeceği var ki bu bağlamda daha sıkı denetim şart.

KAÇAK İÇKİ PATLADI

Bakanlık kaçak ürünlerle mücadele edecek kadrosu yok. Ülke kaçak rakı kullanımı patlamış durumda, sürekli zam ve vergi ile fiyat katladı. Bütçeye külfet ama vatandaş “alkol” kullanımından vazgeçmedi. Kendi üretiyor ve çok sayı da kaçak rakı tüketimi ile can kaybı oldu, oluyor. Bakanlığın bu anlamda kaç denetimi var? Yurt dışından getirilen kaçak çay gibi ürünleri piyasa da belirleyip kaçına denetim yapıldı? İhbar olmasa sorunlu ürün tespit edilemeyecek. Taklit, tağşiş kadar sahte ürünle, kaçak ürünle de mücadele edilmelidir” dedi.

NE YİYİP İÇTİĞİMİZİ BİLMİYORUZ

Gıda terörünün ülkemizde her geçen yıl biraz daha arttığına vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu olumsuz tablo öyle bir hal aldı ki, insanlar ye yiyip içtiğini bilmez hale geldi” diye konuştu.

CEZA ALIYOR AMA HİLELİ GIDA ÜRETİMİNE DEVAM EDİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maddi çıkar elde etmek için insanların sağlığıyla oynayan firmalara verilen cezalar yetersiz olduğuna da işaret ederek, “ Cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle ceza almasına rağmen, taklit ve tağşiş ürün üretmeye ya da piyasaya sürmeye devam ediyorlar” dedi.

MERDİVEN ALTI İŞLETMELER ÇOĞALIYOR

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların, çok sayıda merdiven altı tabir edilen işletmelerin adeta bir çığ gibi çoğalmasına neden olduğunu vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çoğunluğu kaçak olan bu atölyelere sağlıksız bir şekilde üretilen ürünler ne yazık ki piyasaya sürülüyor.

Olması gerekenin çok altında fiyatla piyasada yer bulan bu ürünler ise alım gücü düşük olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. İçeriği bilinmeyen, etiketi olmayan, yerel üreticiye ait olmayan ürünlere dikkat edilmelidir. Kaçak üretim yerli ve yerel üretime de zarar veriyor. Doğru çalışan üretici ciddi zarar görüyor. Etiket okumadan, üretim şekli öğrenilmeden ürün alınmamalıdır” diye konuştu.

DENETİMLER YETERSİZ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı rutin denetimlerin yeterli olmadığını söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bakan’ın yaptığı açıklamadan anlaşıldığına göre, daha çok tüketicilerin yaptığı ihbarlara göre denetim yapılıyor. Piyasada o kadar çok taklit ve tağşiş ürün, hileli gıda var ki, Bakanlığın denetim ekibinin bunların tamamını denetleme şansı yok. Belediyeler bu konuda yeniden yetkilendirilmelidir. Çünkü denetim yapan ekip sayısı çok az.

Şayet denetim kadrosu yeterli olsa ve gerçek manada denetim yapılabilse, bugün açıklanan rakamların çok üstünde ürünün varlığı da ortaya çıkmış olurdu. Binlerce yerde gıda ürünü satılıyor, içeriği ne olduğu bilinmeyen ürünler piyasada var ancak bazı firmalar da daha çok kazanmak adına daha düşük üretim için hilelere yönelebiliyor. Bakanlığın açıkladığı liste dışı günlük ve evde tüketilen her ürün esasen sık denetim sağlanıp ağır cezalar uygulanmalı, Dürüst üretici de korunmalıdır.” dedi.

GÜRER, GIDA TERÖRÜNÜ DEFALARCA KEZ TBMM GÜNDEMİNE GETİRDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taklit e tağşiş ürünlerin yeterince denetlenmediği, denetimlerde uygunsuz olduğu ortaya çıkan ürünler ve bu ürünleri piyasaya süren firmalarla ilgili cezaların caydırıcı olmadığını ve bu nedene ülkemizde gıda terörünün adeta tavan yaptığını; Kanun teklifleri, soru önergeleri ve Meclis Araştırma Önergeleriyle defalarca kez TBMM gündemine taşıdığını da sözlerine ekledi.