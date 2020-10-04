CHP'li Gürer: 'Bu masraf için yemeden içmeden yaklaşık 5 yıl çalışması gerek'

04 Ekim 2020 Pazar, 12:27

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı sonunda 32 lira olan çeyrek altının günümüzde 765 lirayı bulduğunu belirten Gürer, “Düğünlerin tüm harcamaları patladı. Fiyatının aşırı yükselmesi, çeyrek altını düğün takısı olmaktan çıkardı. Komşusunun düğününde çeyrek altın takan vatandaş, kendi düğününde çeyrek altın geri takılmayınca haber gönderip, ‘Ben sana çeyrek altın takmıştım, sen de aynı takıyı takmalısın’ denildiği konuşulur oldu” dedi.

Gürer, günümüzde mütevazı bir evlilik ve düğün masrafının 130 bin liraya ulaştığına da dikkat çekerek, “Asgari ücretli bir damadın düğün masrafları ancak 5 yıllık maaşıyla karşılanabiliyor” diye konuştu.

NEREDE O ESKİ DÜĞÜNLER…

Gürer, artan ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun, ülkemizde düğün geleneğini de olumsuz yönde değiştirdiğini belirtti. Üç gün üç gece süren, kız evine hediyelerin gönderildiği, kurbanların kesilip aile efradına giysilerin alındığı yemekli, eğlenceli düğünlerin artık anılarda kaldığını ifade eden Gürer, krizlerle boğuşan ülkemizde, düğünlerdeki çeyrek altın takma geleneğinin de yavaş yavaş sonlanmaya başladığını vurguladı.

DÜĞÜNEDE ÇEYREK ALTIN TAKMA GELEĞİNİ DE YOK OLUYOR

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 32 lira olan düğünlerin vazgeçilmez takısı çeyrek altının, bugün 765 liraya yükseldiğine işaret eden Gürer, “O dönemde bir asgari ücretle 6 çeyrek altın alınabiliyorken, günümüzde ancak 3 çeyrek altın alınabiliyor. İnsanların alım gücü elde ettiği gelire göre yarı yarıya azaldı. Hal böyle olunca, düğün merasimlerinde çeyrek altın takma geleneği de yok olmaya yüz tuttu” dedi.

ÇEYREK ALTINIMI İSTERİM

Düğünlerdeki takı merasiminin; evlenen çiftlere ailesi, akrabaları, yakınları ve komşularının maddi açıdan destek olması amacıyla gerçekleştirilen bir gelenek olduğunu belirten Gürer, şunları söyledi:

“Bu geleneğe göre, kişi bir yakının düğününde hangi takı takıyorsa, kendi düğününde de o kişiden aynı takıyı takmasını bekler. Ancak günümüzde yüksek enflasyon ve ekonomik krizler, bu beklentilerin gerçekleşmemesine neden oluyor. Çeyrek altının durdurulamayan fiyat artışı, düğünlerde yavaş yavaş çeyrek altın takma geleneğinin yok olmasıyla sonuçlanıyor. Düğünlerde artık çeyrek altın yerine zorlanarak da olsa 1 gram altın takılıyor. Komşusunun ya da bir yakınının düğününde çeyrek altın takan vatandaş, kendi düğününde de aynı takının takılmasını bekliyor. Kendi düğününde çeyrek altın takılmadığı için de komşusuna haber gönderip, ‘ben senin düğününde çeyrek altın takmıştım. Sen de aynı takıyı takmalısın’ dediği konuşulur oldu.”

EVLİLİK MASRAFLARI, ALTINDAN KALKILAMAYACAK BOYUTLARA ULAŞTI

CHP'li Gürer, pandemi süreci nedeniyle geçici olarak düğün, sünnet, nişan, kına gibi törenlerin yapılamadığı gerçeği bir kenara bırakılırsa, evlilik ve düğün masraflarının da altından kalkılamayacak boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

130 BİN LİRALIK MASRAF GENÇLERİN EVLİLİK HAYALLERİNİ ERTELETİYOR

Günümüzde mütevazı bir düğün ve evlilik masrafının kaba bir hesapla 130 bin TL ila 150 bin TL arasında değiştiğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda ciddi oranda artış gösteren söz, nişan, kına, düğün, ev eşyası, çeyiz ve diğer masrafların gençlerin evlilik hayallerini de vurduğunu söyledi.

KALEM KALEM DÜĞÜN MASRAFLARI

Gürer, 130 bin lirayı bulan “orta halli" bir düğün ve evlilik masrafını şöyle sıraladı:

-Nişan mekanı 10 bin, nişan organizasyonu 5 bin

-Tektaş yüzük 4 bin, nişan yüzüğü (2 adet) 2 bin, nişan pastası 1000, nişan elbisesi 1000, nişan saç makyaj 500, takım elbise 500, nişan hediyelik 500, söz çiçeği ve çikolata 500, nişan davetiyesi 500, söz ikramlıkları 200, kına mekanı 4 bin, kına malzemesi ve organizasyon 2 bin, kına elbisesi 2 bin, saç makyaj 500,

-Elektronik ve beyaz eşya 20 bin, salon 15 bin, mutfak 10 bin, yatak odası 10 bin, banyo ve hol 2 bin

-Düğün mekanı ve organizasyon 20 bin, balayı 5 bin, gelinlik 5 bin,

-Düğün fotoğraf çekimi 1500, damatlık 1500, nikah şekeri 1000, gelin saç makyaj 1000, düğün davetiyesi 500, gelin aksesuarı 500, gelin buketi 200 lira.

ASGARİ ÜCRETLİ DAMAT NE YAPSIN!

Asgari ücretle çalışan bir damadın 130 bin lira tutarındaki düğün masraflarını karşılayabilmesi için hiç yemeden içmeden yaklaşık 5 yıl çalışması gerektiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2 bin 342 lira maaş alan bir asgari ücretli damat; ev kirası, mutfak masrafları, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, giyim ve diğer tüm masrafları da bir kenara bırakırsa, aldığı maaşla düğün masraflarını ancak 55 ayda ödeyebiliyor. Bunun için de yaklaşık 5 yıl, hiç yiyip içmeden çalışıp, aldığı maaşın tamamını bir kenara koyması gerekiyor” dedi.