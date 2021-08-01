CHP'li Gürer EYT'liler için harekete geçti

01 Ağustos 2021 Pazar, 14:17

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mağduriyetin giderilmesi konusundaki kanun teklifinin, TBMM’de AKP oyları ile ret edilmesinden sonra yeni bir teklif daha verdiğini belirtti.

Ömer Fethi Gürer, “Kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl çalışmış olmalarına rağmen 58 yaş engeline takılıp emekli olamıyorlar. Eğer evliyseler, işverenin yaşlısınız diyerek işten çıkarması durumunda, eve giren maaş olmayınca açlığa mahkûm hale geliyorlar ve hatta prim ödeyemedikleri için sağlık hizmetlerinden dahi yararlanamıyorlar. Bu durumda ciddi mağduriyet yaşıyorlar. Bu sorun mutlaka çözüm bulmalıdır” diye konuştu.

2006 yılında yapılan düzenlemeyle aylık bağlama oranlarının düşürülmesinin emekliler üzerindeki olumsuz etkisinin yansımalarının da karşılarına ciddi oranda mağduriyet olarak çıktığına işaret eden Gürer, “Bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e çıkarıldı. Bu mağduriyetin giderilmesi için verdiğim ancak reddedilen kanun teklifimi yeniledim. Çünkü emeklilerin bu konuyla ilgili hak mücadelesini sonuna kadar destekliyorum ve bu hakkın sonuna kadar onlara verilmesinin gerekliliğine inanıyorum” dedi.

İNTİBAK YASASI ŞART

Emeklilerin günümüzde, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008 yılından sonraki düzenlemeler olmak üzere 3 ayrı şekilde maaş aldıklarına dikkat çeken Gürer, “Bu 3 farklı maaş uygulaması, intibak yasasıyla düzenlenmesi gerekiyor. 2000 yılından önce emekli olanlar ile bu tarihten sonra ve son alarak da 2008’den sonra emekli olanların aynı prim ve gün sayısına sahip olmalarına rağmen maaşları arasında ciddi fark var. Bu farklar emekli lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmeli” ifadelerini kullandı.

1500 LİRA İLE GEÇİNİLEMEZ

Bugün 1500 lira civarında maaş olan emeklilerin, aldıkları açlık sınırının altındaki ücretle geçinmelerinin mümkün olmadığına değinen Gürer, “Emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öneride bulunmuştu. Şu anda dini bayramlarda verilen ikramiyelerin en azından asgari ücret seviyesine çıkarılması için de hazırladığım Kanun Teklifini, Meclis Başkanlığına sundum” diye konuştu.

Düzenlediği basın toplantısında ülkemizdeki taşeron işçi sorununa da değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2017 yılında çıkarılan 696 sayılı KHK ile 1 milyon 200 bin taşeron firma çalışanının, asli kadroya alınacağı açıklanmasına rağmen, çok sayıda kurumda halen on binlerce işçinin taşeron statüsünde çalıştırılmaya devam ettiğini vurguladı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI HALA TAŞERON

Belediyelerdeki taşeron firma çalışanlarının, belediyelerin kendi bünyesinde oluşturduğu şirkete devredildiğini ve 400 bin çalışanının halen asli kadroya alınmadığını anlatan Gürer, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde (KİT) halen çok çaşıda işçinin taşeron olarak çalıştırılmaya devam ettiğini kaydetti.

Gürer, “Eşit işe eşit ücret ve kadro verilerek, bu kişilerin çalıştırıldığı kurumlarda kadroya alınması, yüzde 70 hizmet sözleşmesine takılan ve bu nedenle kadro verilmeyen taşeron işçilerin de kadroya alınması KİT’lerdeki çalışanlara kadro verilmesi gerekiyor. Taşeron modern köleliktir, tamamen kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

TYP’LİLERİN SORUNLARI

Toplum Yararına Programı (TYP) Kapsamında çalıştırılanların işçi tanımına bile sokulmadığını, 1 yıl çalıştırılıp işten çıkarıldığını belirten Gürer, bu konuda olanları da mutlaka sürekli işçi kadrosuna alınması gerektiğini söyledi.

Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 10 ay çalıştırılıp, yılın 2 ayında çalıştırılmayan 32 bin işçinin şu anda işten çıkarıldığını belirterek, bu konudaki çalışanlara da asli kadro verilmesi ve sürekli kadroya alınması gerekliliğine işaret etti.

Ömer Fethi Gürer, EK 3600 gösterge ile ilgili verilen sözlerin de halen yerine getirilmediğine dikkat çekerek, hemşire, öğretmen, polis ve din görevlilerine bu hakkın tanınması gerektiğini vurguladı.