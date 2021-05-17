CHP'li Gürer: "Millet icralık"

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:35

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayat pahalılığı, ekonomik krizler ve pandemi sürecinin neden olduğu sorunlarla boğuşan Türkiye'de, dosyaların icra ve iflas dairelerine sığamaz duruma geldiğini söyledi.

Ekonomik buhran nedeniyle, vatandaşın kredilerle yaşamaya çalıştığını söyleyen Ömer Fethi Gürer, “Bu yılın ilk 2 ayındaki verilere göre, tüketici kredisini ödeyemeyen 75 bin kişi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 76 bin kişinin bankalar tarafından icraya verilmesi, yaşanılan sorunun boyutlarını gösteriyor” diye konuştu.

Gürer, Türkiye'de her kesimden insanın gelirleri daralırken zorunlu giderlerinin arttığına işaret ederek “Son 5 yılda bankalara tüketici kredisini ödeyemeyen 2 milyon 357 bin, kredi kartı borcunu ödeyemeyen 2 milyon 475 bin kişinin olması ekonomide yaşanan tıkanmanın yansımasıdır” dedi.

İCRA DOSYASI SAYISI ARTTI

Gürer, icra ve iflas dairelerine bu yılın ilk 4 ayında 2,5 milyona yakın yeni dosya açıldığına vurgu yaptı. Yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 500 binden fazla artığına dikkat çeken Gürer, icra dairelerindeki derdest olan dosya sayısının da 22 milyon civarında olduğunun saptandığını kaydetti

Gürer, “Pandemi sürecinde doğrudan ihtiyaç sahiplerine yeterli destek sağlanmadı. Milyonlarca kişinin iş yeri kapandı ve bu kişiler işsiz kaldı. Esnafın yanında, tarımla ilgilenenler de süreçten en çok etkilenen kesim oldu. Yanlış tarım politikaları çiftçi ve besiciyi bitirdi. Üreticiler ve çiftçiler tarlasını, bağını, bahçesini ve traktörünü sattığı halde borçlarından kurtulamadığı gibi icra kıskacıyla da baş başa kaldı. Aracılar nedeniyle tüketici de pahalı ürün almak zorunda kalıyor. Ne yazık ki kilo ile ürün alan tüketiciler gram ile ürün alır duruma geldi” diye konuştu.

ÇİFTÇİ, ESNAF HER KESİM ZORDA

Çiftçilerin yaşadığı sorunların benzerinin esnafların da yaşandığını anlatan Gürer, “Artan maliyetler, insanların alım gücünün zayıflaması ile birlikte işçinin ve emeklinin açlık sınırının altında ücret alması bu kesimlerin alım gücünü zayıflatıyor. Bu durumda da esnaf ciddi derecede kan kaybediyor. Her yıl yüzbinlerce esnaf, bankalara ve kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediği için icralık duruma düşüyor. Borçlarını ödeyemediği için canına kıyan esnaf ve sanatkarların varlığı büyük acı veriyor. Toplum her kesimi fakirleşiyor ve yandaş müteahhitler dışında işi tıkır tıkır yürüyen yok” şeklinde konuştu.

DESTEKLERDE ŞARTLAR AĞIR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın pandemi sürecinde esnaf için açıkladığı desteklerin de yetersiz kaldığını belirtip "Zorda olanların yeni krediye ulaşmaları için getirilen şartları karşılama şansı olmadığı için sorunlar giderek daha da derinleşiyor. Aylardır kapalı olan iş yerleri kira, elektrik gibi sabit giderler ile SGK ve vergi dairesine süresi gelen ödemeleri nedeniyle büyük sıkıntı içindedir. Kredileri döndürmekte ciddi zorluk yaşamaktadırlar. Çok daha etkili ve can suyu olacak destekler, ayrımsız olarak tüm esnafa sağlanmalıdır” diye konuştu.