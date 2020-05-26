CHP'li Gürer'den Bakan Pakdemirli'ye: Geçen yılki destek ödemesini bile alamayan çiftçinin, hükümetten beklentisi olamaz!

26 Mayıs 2020 Salı, 14:44

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Çiftçi destekleri konusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması talebi ile Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bakanlık tarafından verilen yanıta tepki gösterdi.



Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan çiftçilerin, yaşanan ani hava değişimleri nedeniyle de büyük zarar gördüğüne dikkat çeken CHP’li Gürer Bakan Pakdemirli’ye, "Çiftçilerin talepleri böyle günlerde bile yerine getirilmeyecekse ne zaman getirilecek?" diye sordu.

HÜKÜMETE, ÇİFTÇİYE ACİL DESTEK ÇAĞRISI

Ekili alanlar ve bahçelerde meydana gelen zararlar nedeniyle çiftçilerin yeterince desteklenmediğini vurgulayan Gürer, iktidara ekili alanlar ve bahçeler konusunda çiftçilere acil destek çağrısında bulundu.

GEÇEN YILIN ÖDEMELERİ TAMAMLANAMAMIŞ

Gürer’in sorularına yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekleme ödemelerinin, ilgili mevzuatlar, ödeme planları ve bütçe imkânları çerçevesinde yapıldığını belirterek, "Desteğin türüne göre bazı destekler yılı içerisinde bazı destekler ise bir yıl sonra ödenmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı ürünü tarımsal destekleme ödemelerine 2019 yılında başlanmış olup, ödemeler devam etmektedir" dedi.

AFETZEDE ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Bakan Pakdemirli, afetzede çiftçilerin borçları konusunda ise şu bilgileri verdi:

"T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasıyla ilgili tebliğ kapsamında, düşük faizli işletme ve/veya yatırım kredileri kullandırılan çiftçilerden; krediye konu ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları, 1 Ocak 2020 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar meydana gelen/gelebilecek doğal afetlerden zarar gören ve bu durumları TARSÎM eksperleri veya İl/ilçe Hasar Tespit Komisyonlarınca tespit edilenlerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları ertelenebilmektedir/taksitlendirilebilmektedir."

İCRA TAKİPLERİ BİR SÜRELİĞİNE DURDURULDU

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının tarımsal kredi borçlarının ertelenmesinin yürürlüğe konulan Kanun ve/veya Kararnamelerle yapıldığına işaret eden Bakan Pakdemirli, Covid-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulduğunu hatırlattı.

TAKİP SÜRECİ 180 GÜNE ÇIKTI

Covid-19 salgını tarım sektörünü de ekonomik olarak olumsuz etkilemesi nedeniyle Tarım Kredi Kooperatifleri nezdindeki tarımsal kredi borçları ile ilgili olarak BDDK’nın Bankalar nezdinde aldığı kararın Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından da uygulandığını belirten Pakdemirli, bu kapsamda 90 günlük idari takip süresinin 180 güne çıkarıldığını bildirdi.

Pakdemirli, vadeleri Nisan ve Mayıs aylarında dolan veya dolacak olan tüm kredi alacaklarıyla ilgili olarak ortaklara 60 gün süreli faizsiz ödeme kolaylığı imkanı sağlandığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, Ziraat Bankası’nın sübvansiyon ve faiz indirimleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

“Geleneksel Üretim” konu başlığından kullandırılan 100.000 TL’ye kadar; “Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretim” konu başlığından kullandırılan 50.000 TL’ye kadar; Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi” konu başlığından kullandırılan 20.000.000 TL’ye kadar kredilere %100 faiz indirimi (sübvansiyon) uygulanmaktadır. Bununla birlikte, Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği, Damızlık Düve Yetiştiriciliği, Küçükbaş Hayvancılık, Kontrollü Örtüaltı Tarımı, Stratejik Bitkisel Üretim, Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık, Modem Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı, Tarım Makineleri Parkı, ELÜS Karşılığı Kredi konu başlıklarından, kullandırılacak kredilere Karar’da belirtilen özellikli kriterlerin sağlanması halinde, yine Karar’da belirtilen üst limitlere kadar %100 sübvansiyon uygulanabilmektedir.”

ÇİFTÇİNİN UMUDU VE BEKLENTİSİ KALMADI

Bakan Pakdemirli’nin yanıtlarını değerlendiren CHP'li Gürer ise "Ülkemizin geleceği tarımdan geçiyor. Salgın nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerin borçları silinmelidir. Kredilerin ertelenmiş olması tarım sektörünün sorununu çözmez. Bakanın verdiği bilgiye göre geçen yılkı destekleme ödemelerinin bile tam olarak ödenmediği görülüyor. Salgınla mücadele eden çiftçiler geçen yılki destekleme ödemelerini bile alamamışsa, üreticilerin hükümetten çok fazla bir umudu ve beklentisi de olamaz" dedi.

TARSİM KAPSAMI GENİŞLETİLSİN

CHP’li Gürer, Tarım Sigortaları A.Ş (TARSİM)’nin tüm tarım kesimi zararları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğin de altını çizerken, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayan bahçelerde de üretici ödenmelerinin karşılanmasını istedi.