CHP'li Gürsel Tekin: "Sadece İstanbul Sözleşmesi değil, İstanbul'un anayasası da yok ediliyor”
CHP’li Gürsel Tekin, “19 yıldır ülkenin anayasasını, kanunlarını, ayaklar altına alan, İstanbul Sözleşmesini fesih eden iktidar partisi şimdi de İstanbul'un anayasası olarak bilinen 1/100 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı tanımıyor. Çevre Düzeni Planı’nın yeniden beton lobilerinin istekleri doğrultusunda revize ediliyor olması bu kente yapılabilecek en büyük ihanettir” dedi.
İktidarın ülke ile derdinin ve rant hırsının bir türlü azalmadığını ifade eden Tekin, “bir kentin planı o kentin Anayasası sayılır. Eğer buna uyulmazsa kent planları bilimsel özelliklerini yitirir. Ve böylece çarpık kentleşme ile birlikte kamu alanlarını yok eden beton lobilerinin rant planların önü alınamaz.” dedi.
Tekin şöyle devam etti:
“İstanbul için hayati önemi olan zamanında, iktidarı ve muhalefetiyle oy birliği ile kabul edilip, yürürlüğe girmiş “Çevre Düzeni Planı’nın” yeniden beton lobilerinin istekleri doğrultusunda revize ediliyor olması bu kente yapılabilecek en büyük ihanettir. İstanbul’un ölüm fermanı bu plan değişikliği sonrasında ilan edilmiş olacak. Bu fermanların iptali için dava açacağız."
“AKP İktidarı bugüne kadar, İstanbul’un en değerli bölgelerini Rezerv Alanı, Dönüşüm Alanı, Yenileme Alanı vb. tanımlamalarla kendi yetkisine aldıktan sonra bu alanlarda hiçbir kural ve kanun tanımayarak İstanbul’a ihanet etmeye devam ediyor." diye konuşan Tekin, "Artık İstanbul’un Anayasası olarak kabul edilen, “Çevre Düzeni Planı” diye bir planı kalmamıştır. Planlama ilkeleri, yasa ve yönetmelikler bir tarafa atılmış, yapılan tüm düzenlemeler beton lobilerin talepleri doğrultusunda olmaktadır.” ifadelerini kullandı.
“AKP İktidarı, ne anayasa tanıyorlar ne de kanun diyen Tekin, bu kentin planlarının yapılması ve uygulanmasından sorumlu ve görevli olan İBB ve ilçe belediyelerdir. Ankara'nın İstanbul'daki yerel yönetimi şehrin planlamasıyla ilgili sürecin dışında tutup, kenttin anayasası kabul edilen planlara müdahale etmesi artık tahammül edilecek noktaları geçmiştir. İstanbul’un planlarından elinizi çekin.” dedi.
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