CHP'li İlgezdi: Müzisyenler nasıl geçinecek?

16 Eylül 2020 Çarşamba, 16:45

İlgezdi yaptığı yazılı açıklama ile Kültür ve Turizm Bakanlığının pandeminin başından beri sanatçılara sırt çevirmesine tepki göstererek, “Zaten 7 aydır çok zor durumda olan, çalışma şansları ortadan kalkan sanatçılar, Valiliğin yasak kararı ile açlığa mahkum edilmişti. Şimdi sanatçıların bir kısmı işlerini yapabilecek ama müzisyenler yine çalışamayacak” diye konuştu.

“Açık alandaki konser, tiyatro gösterimi ve benzeri organizasyonlar Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde mesafeli bir şekilde alınan önlemlerle başlamıştı” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, konserlerin de serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

İlgezdi, “Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yapmıyor. Zaten mağdur olan sanatçıları daha da mağdur eden uygulamalar ile ilgili kör, sağır dilsizi oynuyor. Bakanlığın isminden Kültür’ü çıkarın da tam olsun” dedi.

CHP’DEN ÇÖZÜM: 320 MİLYON LİRALIK FON

CHP’nin sadece sorunu değil, çözümü de ortaya koyduğunu söyleyen İlgezdi, “Sürecin en büyük mağduru sanatçılar ve kültür sanat emekçileri için Bakanlığın bünyesinde bulunan ve 2017 yılı itibarıyla 320 milyon TL’yi bulan kopyalama harcında para kullanılsın dedik. Bakanlık hala bu konuda da bir açıklama yapmadı. Yeni kaynağa gerek yok. Eldeki kaynak ile Kültür- sanat camiası rahat bir nefes alabilir” diye konuştu.

İlgezdi, “Geçen hafta mekanlarda canlı müzik yayını 12’den sonra yasaklandı, bu hafta açık alan etkinliklerine yasak geldi. Yasak kısmen çözüldü ama konser yasağı müzisyenleri etkiledi. Yasaklayanlar çözüm bulmadığı için mağduriyet artarak devam ediyor. Müzisyenler nasıl geçinecek? AVM’leri, kafeleri uzun süre önce açmakta sakınca görmeyenler, Bakanlığın talimatlarına göre açık havada maske- mesafe- hijyen kurallarına uyulan konserleri neden yasaklar?” diye sordu.