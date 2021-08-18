CHP'li İlgezdi'den Afgan kadınlar için çağrı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:08

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Afganistan'da gerçekleşen olayları kaygıyla takip ettiğini belirterek konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gamze Akkuş İlgezdi, “Kadınlar olarak, dünyanın erkek yöneticilerinin ‘Taliban’ın artık değiştiğine’ ilişkin vaazlarını dinlemek istemiyoruz, Afgan kadınların sosyal medya üzerinden tüm dünyaya ilettikleri kaygı ve korkuları yürekten paylaşıyoruz, Taliban’dan önce kendi hayatlarına son veren kadınlara ilişkin haberleri içimiz parçalanarak okuyoruz. Kadınlar ve kız çocukları açısından bakıldığında Afganistan’da yaşananları bir iç sorun ya da bölgesel mesele olarak görmek mümkün değildir. İnsan haklarından yana, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, demokratik tüm dünya ülkelerinin Afgan kadınlarıyla dayanışmak ve onların sesi olmak gibi bir mecburiyeti vardır.” ifadelerini kullandı.

''AFGAN KADINLARLA DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUM''

Taliban'ın silah zoruyla tuttuğu kadınlar ve çocuklar için mücadele edilmesi gerektiğini belirten İlgezdi, ''Afgan kadınlar, 12 yaşındaki kız çocuklarını kendi savaşçılarıyla evlenmeye zorlayan, kadınlara erkek refakatçi olmadan evden çıkmayı yasaklayan, kadınları çalışma hayatından ve okullardan kovalayan Taliban rejimine karşı yardım çığlıkları atıyor. Uluslararası toplumu ve dünyanın tüm kadınlarını Taliban barbarlığına terk edilen Afgan kadınlarla dayanışmaya çağırıyorum” dedi.

İlgezdi açıklamasının devamında, “Taliban yüzünden milletvekilleri, gazeteciler, yerel yöneticiler, doktorlar, hemşireler, öğretmenler ve kamu yöneticileri gibi kamusal hayattaki tüm Afgan kadınlar şu anda büyük bir tehdit altında yaşıyor'' ifadelerini kullandı.

Gamze Akkuş İlgezdi öncesinde, Türkiye'nin karşı karşıya kalması muhtemel yeni sığınmacı dalgalarına hazırlıksız yakalanmaması için Göç ve Entegrasyon bakanlığının kurulmasını teklif etmişti.