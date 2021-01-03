CHP'li İlgezdi'den sanatçılara 'şartlı destek'e tepki

03 Ocak 2021 Pazar, 12:55

İlgezdi, işsiz kalan müzisyenlere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın video çekme şartıyla 1000 TL'lik desteğine tepki gösterdi. Müzisyenlerin Mart 2020'de çıkarılan genelgeyle birlikte işsiz kaldıklarını anımsatan İlgezdi, “Bakanlık, marttan beri hiç iş yapamayan müzik sektörü çalışanlarına 9 ayın sonunda ‘video çekerseniz bin lira veririz’ diyor. Sanat emekçilerinden açlığın videosunu mu istiyorsunuz?" dedi.

"1000 TL SADAKA BİLE DEĞİL AŞAĞILAMADIR"

Verilecek 1000 TL'lik desteğin yetersiz olduğunu vurgulayan İlgezdi, "Söylemiştik, bir kez daha söylüyoruz bin lira ile ne olur? Verdiğiniz bin lira sadaka bile değil aşağılamadır. Sosyal devletin gereği yurttaşına, sanatçısına şartsız, karşılıksız ve ihtiyacını karşılayacak insanca bir hayat sunmaktır" açıklamasında bulundu.

"FONU SANATÇILAR İÇİN KULLANIN"

İlgezdi, Bakanlığın 'şartlı desteği' açıklamasının ardından müzisyenlerin rencide olduğunu ve Bakanlığa tepki gösterdiğini hatırlatarak, şu açıklamayı yaptı:

"9 aydır görmezden geldiğiniz, açlığa mahkum ettiğiniz müzisyenler intihar ediyor. Bin lira ile bu intiharları mı önleyeceksiniz? Projenin şartnamesinde bu desteğin en fazla 3 kere verilebileceği, yani kesin olmamakla birlikte en fazla 3 bin lira verilebileceği ifade ediliyor. Sanatçılar için sosyal devletin gereği bir çalışma yapılması için sürekli çağrı yaptık. Hayatlarını sanata adadıkları herkes tarafından bilinen bu sanatçılardan video istemek çok büyük bir ayıptır. Verilen şartlı destek rakamı ise insan emeğine yakışmamaktadır."

"320 MİLYON TL BİRİKEN FON"

'İnsanca ve şartsız' bir yardım yapılmasını beklediklerini ifade eden İlgezdi, "Sosyal devletin gereğini yapmıyorsunuz anladık, ancak sanatçılara hakları olanı verin o zaman. Sanatçılar sizden sadaka istemiyor, kendi hakları olan, cdlerinin satışlarından toplanan 2017’de 320 milyon lira biriken, son 3 yıldır ısrarla sorularımıza rağmen rakam açıklanmayan fonu onlar için harcamanızı bekliyor. Bu talebimize karşılık verseydiniz sanat camiası rahat bir nefes alacaktı" dedi.

"YOKSA PARAYI BAŞKA YERDE Mİ KULLANDINIZ?"

Sanatçıların verdikleri emeklerinin karşılığı olarak proje üzerinden verilecek 1000 TL'lik desteği, sanatçılara hakarat olarak değerlendiren İlgezdi, şunları söyledi:

"Sanatçılardan proje istemek, video istemek öncelikle etik değildir. İstediğiniz zaman tüm kuralları kendi lehinize esnettiğinizi birçok örnekle gördük. Burada da sanatçıdan yana tavır alıp özel kopyalama harcında biriken parayı sanatçılar için harcayabilirdiniz ama yapmadınız. Sanatçılar emeklerinin karşılığını bekliyor, bin liralık sadaka değil. Bir kez daha hatırlatıyoruz, bu fondaki parayı neden kullanmıyorsunuz? 2017’de 320 milyon biriken bugün çok daha fazla olan bu parayı yoksa başka yerde mi kullandınız?"

Ocak ayında 1000 TL'lik desteğin yapılacağının söylendiğini fakat 25 Aralık'ta başvuruların bittiği halde kaç sanatçının başvurduğunun ve kaç sanatçıya destek verdiğinin açıklanmadığına dikkat çeken İlgezdi, "Daha önce söylediğim gibi Kültür, bakanlığın sadece tabelasında kalmış durumda" sözleriyle eleştirdi. İlgezdi, sanatçılara şartlı 1000 TL'lik desteğin, 'insan emeğine hakaret' olduğunu vurguladı.