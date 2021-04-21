CHP'li İlhan'dan Koca'ya: Kontrolsüz sürü bağışıklığına devam mı?
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Bakan Fahrettin Koca'ya soru önergesinde "Kontrolsüz sürü bağışıklığı uygulamasını devam ettirmeyi düşünüyor musunuz?” dedi.
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, koronavirüs salgınında mutant virüslerin bulaşıcılık süresinin 10 günden fazla sürdüğüne dair çalışmalara dikkat çekerek Covid-19 ile mücadele rehberlerinin güncellenmesi gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle konuyla ilgili soru önergesi veren İlhan, şu ana kadar yapılan çalışmaların mutant virüslerin bulaşıcılığının daha erken görüldüğünü ve yapılan bazı çalışmalarda bulaştırma süresinin 13,3 gün şeklinde daha uzun sürdüğünün tespit edildiğini dile getirdi.
Türkiye’de hastalığı geçirenlerin 10 günde işe başlatıldığını hatırlatan İlhan, ancak hastalığın bulaşma süresinin 14 güne ulaşması karşısında bu sürenin değiştirilmesinin zaruret arz ettiğine dikkat çekti.
"KONTROLSÜZ SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA DEVAM MI?"
Salgının seyrinin aynı şiddette devam etmesine rağmen ölüm sayılarında daha da artış olduğunun gözlemlendiğine dikkat çeken İlhan, "Günü kurtaran, anlık, kalıcı etkiler yaratmayan kurallarla planlamalar yapılmamalı" diyerek Sağlık Bakanına şu soruları yöneltti:
“Salgınla mücadelede uygulanan protokoller ve izolasyon gün sayısını mevcut mutant virüsün bulaş süresinin uzunluğunu dikkate alarak değiştirme yönünde Bakanlıkça bir çalışmanız var mıdır?
Vaka sayıları her geçen gün artarak rekor üstüne rekor kırarken üstü örtük bir şekilde uygulamakta olduğunuz kontrolsüz sürü bağışıklığı uygulamasını devam ettirmeyi düşünüyor musunuz?”
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