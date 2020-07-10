CHP'li Kaya: Pergolacı Fahrettin hiçbir şeye doymuyor

10 Temmuz 2020 Cuma, 16:47

Fotoğraf: AA (Esra Hacioğlu)



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İletişim Başkanlığı'nın gökdelene taşınmasına tepki göstererek "Öğrencilerin okullarından ve arkadaşlarından uzaklaştırmamak için pandemi sürecinde okul bahçelerine prefabrik derslikler kurulması da alternatif çözümlerden biri olarak değerlendirilmelidir. İsraf ekonomisinden vazgeçilirse, okullarımızın bahçelerine prefabrik derslikler kurarak bu süreci daha güvenli atlatabiliriz. Pandeminin ne zaman biteceğini öngöremediğimizden kalıcı önlemler almamız eğitimimiz için büyük avantaj sağlayacaktır" dedi.

“PERGOLACI FAHRETTİN HİÇBİR ŞEYE DOYMUYOR“

Kaya, İletişim Başkanlığı binasını göstererek "Bu bina eğitim öğretim için mi? Öğrenci yurdu için mi? Yoksullara, yaşlılara barınak için mi? Yoksa Pergolacı Fahrettin’e bir makam binası mı? Makam odasını anladık, makam arabasını anladık, makam uçağını anladık ama makam binasını anlayamadık. Pergolacı Fahrettin hiçbir şeye doymuyor" dedi.

"MAKAM BİNASINI ANLAYAMADIK"

"İletişim başkanlığına ihtiyaç varsa dizinin dibinde dursun ya Pergolacı Fahrettin" diyen Kaya şunları söyledi:

“Saray hükümetinin 1100 odalı sarayı var değil mi? Kaçak saray var. Bin 100 odalı saray olmasına rağmen Pergolacı Fahrettin'e şu binayı kiraladılar. Neymiş? Pergolacı Fahrettin burada ne yapacakmış? İletişim başkanlığı. Bin 100 odalı sarayda ne yapıyorsunuz? Kim çalışıyor? Hangi kurumlar var? İletişim başkanlığına ihtiyaç varsa dizinin dibinde dursun ya Pergolacı Fahrettin. Pergolacı Fahrettin’in doğayı katletmesi yetmiyormuş gibi şimdi de Çankaya’da böyle bir bina. Bu bina kime verilmiş Akın İpek’in sahibi olduğu Atlantik A.Ş’ye. Daha sonra da 20 Temmuz darbesinden sonra bu binaya el konulmuş.

Bu bina eğitim öğretim için mi? Öğrenci yurdu için mi? Yoksullara, yaşlılara barınak için mi? Yoksa Pergolacı Fahrettin’e bir makam binası mı? Makam odasını anladık, makam arabasını anladık, makam uçağını anladık ama makam binasını anlayamadık. Pergolacı Fahrettin hiçbir şeye doymuyor. Burayı yağmalayıp, burayı yapabiliyorsan prefabrikleri çok rahat bir şekilde yaparsın.”