CHP'li Kaya: Sembolik karşılamayla Atatürk'ün Ankara'ya gelişi kutlanamaz

27 Aralık 2020 Pazar, 10:50

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis’te yaptığı konuşmada Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. Yıldönümünde, gelenekselleşmiş “Büyük Atatürk Koşunun” yapılamayacak olmasını eleştirdi. Emperyalizme karşı Anadolu'yu ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı olduğunu belirten Kaya şöyle konuştu:





“Emperyalizmin korkulu rüyası olan Anadolu halkıyla birlikte Ankara'yı mesken eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Ankara'yı başkent yapıp Ankaralı olduğunu ve Anadolu topraklarının emperyalizme asla geçit vermeyeceğini haykırmıştır.

Ankara'ya gelişinin 101'inci yılında her yıl düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu ne yazık ki bu yıl düzenlenemiyor. Sembolik karşılamayla Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi kutlanamaz. Biz kurtuluşa atılan bu büyük adımı, tüm coşkumuzla yürüyeceğiz ve koşacağız. 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' diyor, saygı ve sevgiyle anıyorum.”