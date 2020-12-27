CHP'li Kaya: Sembolik karşılamayla Atatürk'ün Ankara'ya gelişi kutlanamaz
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin bu yıl koronavirüs nedeniyle sembolik olarak yapılmasına ilişkin, “Ankara'ya gelişinin 101'inci yılında her yıl düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu ne yazık ki bu yıl düzenlenemiyor. Sembolik karşılamayla Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi kutlanamaz” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis’te yaptığı konuşmada Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. Yıldönümünde, gelenekselleşmiş “Büyük Atatürk Koşunun” yapılamayacak olmasını eleştirdi. Emperyalizme karşı Anadolu'yu ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı olduğunu belirten Kaya şöyle konuştu:
“Emperyalizmin korkulu rüyası olan Anadolu halkıyla birlikte Ankara'yı mesken eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Ankara'yı başkent yapıp Ankaralı olduğunu ve Anadolu topraklarının emperyalizme asla geçit vermeyeceğini haykırmıştır.
Ankara'ya gelişinin 101'inci yılında her yıl düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu ne yazık ki bu yıl düzenlenemiyor. Sembolik karşılamayla Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi kutlanamaz. Biz kurtuluşa atılan bu büyük adımı, tüm coşkumuzla yürüyeceğiz ve koşacağız. 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' diyor, saygı ve sevgiyle anıyorum.”
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Araba alacaklar dikkat! İlk kez düştü
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Koca'ya sorusu engellenen muhabire ikinci şok
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Araba alacaklar dikkat! İlk kez düştü
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Koca'ya sorusu engellenen muhabire ikinci şok