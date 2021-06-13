CHP’li Kaya’dan Diyanet-Sen'e sert tepki: "Körpe beyinler zehirleniyor"

13 Haziran 2021 Pazar, 18:32

Memur- Sen’e bağlı Diyanet-Sen’in çocuk dergisinde kafa kesme, idam, savaş görsellerinin yer almasına; CHP'li Yıldırım Kaya “Körpe beyinler zehirleniyor” diye tepki gösterdi.

Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’in çocuk dergisinde 12. yüzyılda Türkistan’da yetişen; yerçekimi ve terazilerle ilgili çalışmalar yapan fizik, astronomi ve matematik alimi Abdurrahman El-Hazini’nin hayatının anlatıldığı bölümde, kafa kesme, idam, savaş, ayağından zincirle prangalanmış çocuk görselleri kullanıldı.

CHP'li Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyanet-Sen’e tepki gösterdi. Kaya, “Hatırlarsınız EBA TV'de çocuklarımıza idam animasyonu izletilmişti. Şimdi de Diyanet-Sen çocuk dergisinde kafa kesme, idam, savaş, ayağından zincirle prangalanmış çocuk görselleriyle körpe beyinler zehirliyor. ‘Çocuklara kıymayın efendiler!” dedi.

Hatırlarsınız EBA TV'de çocuklarımıza idam animasyonu izletilmişti. Şimdi de #DİyanetSen çocuk dergisinde kafa kesme, idam, savaş, ayağından zincirle prangalanmış çocuk görselleriyle körpe beyinler zehirliyor.



"Çocuklara kıymayın efendiler!"@RTErdogan @tcmeb @ziyaselcuk pic.twitter.com/qH1ePu8b02 — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) June 13, 2021

Kaya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u da etiketledi.

NE OLMUŞTU?

Bugün yayınlanan Mustafa Çakır imzalı haberimizde, Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, çocuk dergisi çıkarmaya başlamıştı. Tarihte İslam bilim insanlarının anlatıldığı derginin ilk sayısında “idam, kafa kesme” sahnelerinin resmedildiği görsele yer verilmesi dikkat çekmişti.

Diyanet-Sen’in çocuk dergisine ilişkin tanıtım açıklamasında, “Çocuklar ve gençler bir milletin, bir toplumun geleceği, yarınlarıdır. Geçmişini bilmeyen, yarınlarını inşa edemez. Bu sebeple yeni dergimizde çocuklarımız ve gençlerimize hitap ederken geçmişimizi de öğrenmelerini istedik” denilmişti.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir de yazısında, “Kitap her kesime, özellikle de çocuklarımıza ve genç nesle hitap ettiğinden, konular yalın ve hikâye tarzı seçilerek ele alındı” ifadelerini kullanmıştı..