CHP'li Kenan Nuhut'tan futboldaki Süper Lig krizi açıklaması

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:00

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Avrupa Süper Ligi projesi ile başlayan ve rafa kaldırılan futbol krizini değerlendirdi.

Kenan Nuhut, bu kaotik ortama Avrupa futbolunun finansal açıdan sıkıntının yol açtığını, benzeri sıkıntıların Türkiye'de de olduğunu ve kulüplerin bir an önce maddi açıdan uygulanabilir bütçelere geçiş yapması gerektiğini söyledi.

Gençlik Spor Genel Müdür yardımcılığı ve Halter Federasyonu Başkanlığı da yapan Nuhut'un açıklaması şöyle:



"Aralarında İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin bulunduğu 12 takımın, UEFA'nın organizasyonları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne alternatif olarak kurdukları Avrupa Süper Ligi'nin yarattığı kaotik ortamı üzüntü ile izliyoruz. Bu gelişme, Avrupa futbol Federasyonları Birliği UEFA, Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği FIFA ve Avrupa kıtasındaki 55 ülke federasyonu tarafından kınanırken, futbol dünyası yaşanan kaostan çıkmanın çarelerini arıyor.

Futbolun artık 'sadece futbol' olmadığı ve bacasız bir endüstriye dönüştüğü günümüzde yaşanan bu ayrılık ve 12 kulübün neredeyse tüm Avrupa kulüplerini karşısına alışı, unutulmasın ki Türk futbolunun da sorunu olan aşırı ve karşılıksız borçlanmasının doğal bir sonucudur.



Naklen yayın, sponsorluk, maç günü geliri ve yetiştiricilik dışında hiçbir geliri olmayan kulüplerin kötü yönetilmesi, pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklar nedeniyle iyice ortaya çıkarken, yüklü ödeme zorunluğundaki bu 12 kulüp, çareyi daha büyük paraların ödeneceği varsayılan Avrupa Süper Ligi'nde görmüşler ve yüzlerce takımla yollarını ayırmışlardır. Oysa futbolun kurtuluşu bu tip ayrılıklarda değil, ortak hareket etmekte ve ortaya konacak geliri hakça, adaletli biçimde paylaşmaktan geçmektedir.



12 kulübün imza attığı daha sonradan katılacak 3 takımla 15 ekibin kurucu olacağı, 20 takımlı Avrupa Süper Ligi modeli, şekil olarak basketbolun Avrupa'daki en büyük organizasyonu Euroleague ile benzeşse de futbol ve basketbol dünyasındaki ödeme uçurumu, söz konusu organizasyonun sürdürülebilirliği ile ilgili soru işaretlerini beraberinde getirmektedir. Avrupa Süper Ligi'nin kurucu başkanı, aynı zamanda Real Madrid Başkanı sayın Florentino Peres'in, "Eğer para getirecek bu organizasyonu kurmasak batacaktık, UEFA ve FIFA mevcut şartlarda kulüpleri ayakta tutamazlar" açıklaması aslında endüstriyel futbolun battığının bir kanıtıdır.

Söz konusu İspanyol ekibinin pandemi döneminde gelirlerini kaybedip uğradığı yıllık 400 milyon Avroluk zarar Türk kulüplerinin de göz ardı etmemesi gereken bir konudur.

Bu bağlamda, Avrupa'daki futbol krizinin bir an önce sonlanması ve ülkemizdeki spor kulüplerinin bir an önce gelir-gider dengesini sağlaması ivedi ve öncelikli dileğimizdir."





