CHP’li Kılıç: 300 bin öğrenci yasal takip altında!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 12:44

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, öğrencilerin işe başladıktan bir yıl sonra öğrenim kredisinin sadece yarısını ödemeleri için kanun teklifi verdi.

Kılıç, öğrenci kredilerinin yarısının ödenmesi ve mezunlar işe başladıktan bir yıl sonra ödemesine başlanması için Meclis’e verdiği ilgili kanunda değişiklik yapılması teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kılıç, gençlerin yeni bir yaşam inşa ederken zorlanmamaları ve gelecek kaygısı yaşamamaları için, teklifte yer alan düzenlemelerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Erdan Kılıç, öğrenim kredisinin, öğrencinin kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödenmesini istedi. Erdan Kılıç, teklifin, mevcut borcu bulunan öğrencilerin borçlarının faizlerinin silinmesini de öngördüğünü bildirdi.

Kılıç, teklifinde, sağlık sebepleri dışında kendi isteğiyle öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrencilerin ise öğretim kurumuyla ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren üç yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde ödeme yapmasını önerdi.

“ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI YARI ORANINDA ARTTIRILSIN”

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, ekonomik krizin giderek arttığını ve Covid-19 salgınıyla birlikte hayatın daha da pahalandığına dikkat çekerek, mevcut durumda 550 Tl olarak ödenen öğrenim kredilerinin yarı oranda arttırılarak 825 Tl olmasını istedi. Erdan Kılıç, “Bu rakam öğrencilerimizin üniversite eğitimleri boyunca, ekonomik kaygıdan ziyade eğitimlerine ağırlık vermelerine ve bu şekilde daha başarılı olmalarına imkan sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.