CHP’li Kuşoğlu açıkladı: 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
İktidarın hazırladığı, TBMM gündemindeki "İstihdam Paketi"ni yetersiz ve eksik bulan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Bundan sonra işe girecekler özellikle 50 yaş üstü ve 25 yaş altındakilerin kıdem tazminatı alması, sosyal güvenlik hakkı ve emeklilik çok zorlaşıyor. Bir işi iki kişinin üstlenmesi gibi konular getiriyor" dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek torba yasa teklifi ile özellikle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için sözleşmeli çalışmanın önünü açılıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu
AKP milletvekillerinin imzasıyla verilen teklifi değerlendiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Kuşoğlu, şunları söyledi:
“TL'NİN DEĞERİ BU YÜZDEN DÜŞÜYOR”
Nasıl dili olan yurt dışında çalışmaya gayret ediyor, parası olan da yurt dışına parasını götürmeye çalışıyor. Servet affı gibi vergisiz aflardan bile yararlanmıyor. Bu iktidarın bu anlayışı devam ettiği sürece Türkiye’nin ayağa kalkması bu ekonomik krizi aşması mümkün değil. Bundan dolayı Türk lirasının değeri düşüyor, her geçen gün daha fazla işsizimiz var.
“İSTİHDAM AÇISINDAN SIKINTILI MADDELER VAR”
Meclis’te bu hafta görüşülecek olan bir kanun teklifi var. İki hafta önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi AKP oylarıyla. İstihdam açısından çok sıkıntılı maddeler var. Bundan sonra işe girecekler özellikle 50 yaş üstü ve 25 yaş altındakilerin kıdem tazminatı alması, sosyal güvenlik hakkı ve emeklilik çok zorlaşıyor. Bir işi iki kişinin üstlenmesi gibi konular getiriyor.
“SERVET AFFI GETİRİLİYOR”
Bunların yanında bir tane daha madde var. Teklifin 22. maddesiyle servet affı getiriliyor. İktidar, ‘yurt dışında para, altın, döviz, hisse senedi neyiniz varsa getirin, hiçbir şekilde ben hesap sormayacağım, vergi almayacağım’ diyor. Bu ilk defa gelmiyor, 6’ncı defadır getiriyorlar. 2021’in Haziran’ına kadar geçerli. Buna rağmen, kimse parasını yurt dışından vergisiz olmasına rağmen getirmiyor tam tersine götürüyor.
“PARASINI YURT DIŞINA KAÇIRAN ZENGİNLER VAR”
New World Wealth’in araştırmalarına göre özellikle 2016-2019 arasında 17 bin küsur milyon ve üzerindeki hesap Türkiye’den yurtdışına çıkmış. Türkiye kadar para kaçışının olduğu bir ülke yok. Bir taraftan ‘yurtdışından paranızı getirin vergi almayacağım’ diyen bir iktidar var bir taraftan da parasını yurtdışına kaçıran zenginler var. Böyle garip bir durum yaşıyoruz.
“ÇOĞU BU İKTİDAR ZAMANINDA ZENGİN OLAN KİŞİLER”
Parasını kaçıranların çoğu da aslında bu iktidar zamanında zengin olan kişiler. Bu iktidara, bu dönemde zengin oldukları halde güvenmeyen insanlar. Bu iktidarın ortaya koyduğu o kadar çok adaletsizlik, hukuksuzluk, demokrasi dışı davranış var ki kimse güvenmiyor. Onun için parası olan yurtdışına kaçırıyor.
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