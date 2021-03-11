CHP'li Kuşoğlu: 'Hem iktidar hem demokrasi yolunda mücadele ediyoruz'

11 Mart 2021 Perşembe, 13:09

CHP Ankara, Çankırı, Kırıkkale Bölge Toplantısı, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. CHP Örgüt ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın organize ettiği toplantıya; Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Bülent Kuşoğlu, Murat Emir, Nihat Yeşil, Tekin Bingöl ve il ve ilçe başkanları katıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da ev sahibi olarak eşlik etti.

AKILLI: "25 YILLIK BELAYI DEFETTİK"

Açılış konuşmasını CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı yaptı. Akıllı, "İnsanları yalnızlaştıran bu köhne düzene karşı insan onurunu savunan tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. 25 yıllık bir belayı defeden Başkent'imizin il başkanı olarak bu salonda sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Yoğunlaştığımız birkaç gündem var. İlki Başkent'teki belediye sayımızı artırmak" dedi.

YAŞAR: "EN BÜYÜK YANLIŞIMIZ..."

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Sokakta görüyoruz. Halk bu iktidardan bıkmış. Halk bunlardan kesmiş umudunu. Bizim derlenip toparlanmamız lazım. Tek ses olmamız lazım. Bizim en büyük yanlışımız parti programı dışında yapılmış konuşmalardan kaynaklanıyor.

Bir eski CHP'li televizyonda bir şey söylüyor, halk sokağa çıktığımızda bizim yaptığımızı bir kenara bırakıp 'sizin milletvekiliniz şunu söyledi' diye bizim yaptıklarımızı kenara itiyor. Aklına gelen her şeyi söyleyen üye CHP'nin üyesi değildir... İnsanlar aç ve işsiz. Biz doğru şeyleri söylersek, halka doğru yaklaşırsak CHP olarak başarıya ulaşmamamız için hiçbir sebep yok" diye konuştu.

KUŞOĞLU: "2019 SEÇİMLERİNİ BİZ KAZANDIK"

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, şöyle konuştu:

"Siyaset iktidar olmak için yapılır. Biz de iktidar adayı en büyük partiyiz. Farklı gerekçemiz daha var. Demokratik değerleri ve Cumhuriyet değerlerini korumak. Bunlar önemli ölçüde hasar gördü. Hem iktidar yolunda mücadele ediyoruz hem demokrasi değerlerini yerli yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Zor bir dönem geçiriyoruz. Hep beraber mücadele içindeyiz. Peki, bu ikili hedefimize ulaşabilecek miyiz? Hiç şüphe yok ulaşacağız. Çünkü biz kurucu partiyiz, demokrasiyi taçlandıran partiyiz. Neden umutluyuz?

Çünkü 2019 seçimlerini biz kazandık. Zaman zaman umutsuzluklar telaffuz ediliyor. 2019 seçimlerini kazandık. Sıkıntıya giren bir iktidar var. 'Onlar kaybediyor da bizim artıyor mu?' Bu kadar gergin ve kutuplaşmış siyasette hemen o tarafın oyları düştüğünde bu tarafın artmaz. O kararsızlığı hemen aşmamız lazım. Bunun gayreti içindeyiz. Nasıl en son seçimlerde bunu başardıysak, şimdi de başaracağız."