CHP’li Kuşoğlu: Reform için zaman yok, kadro yok, irade yok!

13 Mart 2021 Cumartesi, 10:03

Cuma günü açıklanan ekonomide reform paketi reel ve finansal kesimlerin beklentilerini karşılamadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu açıklanan paketi YouTube’da yayın yapan CHP Ekonomi Masası TV’de analiz etti. Kuşoğlu açıklanan programın ithalatın azalması, ihracatın artması, işsizliğin azalması gibi sorunları çözecek bir program olmadığını söyledi. Türkiye’nin konjonktürel ya da teknolojik nedenlerle bir ekonomik program açıklamadığını, ekonomik krizi çözmek için program açıkladığı söyleyen Kuşoğlu, ‘Hedeflerin çok net olması lazım, ama bu hedeflere ne kadarlık bir sürede ulaşılacak, bunun için hangi kaynaklar kullanılacak? Bunlara ilişkin bilgi yok.’ dedi. ‘Kaynak olmadan yani döviz olmadan bahsedilen yatırımlar nasıl yapılacak?’ sorusunu soran Kuşoğlu, bunun başarılması için yatırım ortamının iyileşmesi gerektiğini bunun da demokrasiye bağlı olduğunu belirtti.

Kuşoğlu bütçe konusunda da vergiden bahsedildiğini ancak sadece dijitalleşme ile kamu maliyesindeki sorunlara çözüm gelemeyeceğini söyledi. Kamu-Özel İşbirliği Kanunu çıkacak denildiğini ancak kanunun olduğunu, sadece kötü şekilde uygulandığını da sözlerine ekledi.

Kamu İhale Kanunu’na da değinen Kuşoğlu, 190 kez değişmiş kanunu dijitalleştirmek neye yarar diye sordu. İhale kanunundaki sık değişimlerin şeffaf olmayan düzeni işaret ettiğini, kanunun batı standartlarında düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Kuşoğlu yayında, ‘Yine komisyonlar kuruluyor ama Anayasa’da olan Ekonomik Sosyal Konsey hayatiyet kazanmıyor’ diyerek şeffaflık konusunun altını çizdi.

‘Yatırımların teşviki konusunda ne yapılacak? Yatırımcının güven duyması gerekiyor. Yerli ve yabancının gelmesi için ne yapılacak ortada yok.’ diyen Kuşoğlu, AB üretim standartlarına uygun düzenlemelerin reform paketinde yer almadığını söyledi.

Kanal editörü ekonomist Devrim Zelyut tasarruf tedbirlerinin programda yer almadığını hatırlatarak Kuşoğlu’na konuyla ilgili görüşlerini sordu. Kuşoğlu mali disiplinin önemli olduğunu, sadece araç alımı sınırlanması ile tasarrufun olmasının mümkün olmadığını belirtti. Kuşoğlu, ‘Bütçede TBMM’ne daha fazla yetki verilmesi gerekiyor. Bütçe açığında sosyal güvenlik açığı büyük rol oynuyor, sırf bu nedenle 300 milyarlık transfer yapılacak. O zaman sosyal güvenlikle ilgili neden tek laf edilmedi?’ diye sordu.

Kuşoğlu, ‘Ekonomik reform için konjonktür uygun değil çünkü en geç 2023’de seçim geliyor, bu reformu yapacak zaman, kadro ve irade yok’ dedi.