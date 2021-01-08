CHP’li meclis üyesi avukat Adnan Erol tahliye oldu
Temmuz ayında yapılan PKK/ KCK örgütlenmesine yönelik operasyonda tutuklanan Şehitkamil Belediyesi CHP’li meclis üyesi avukat Adnan Erol tahliye oldu.
Gaziantep’te PKK/ KCK örgütlenmesine yönelik temmuzda düzenlenen operasyonda 31 şüpheliden Şehitkamil Belediyesi CHP’li meclis üyesi avukat Adnan Erol’un aralarında olduğu 9 kişi tutuklanmıştı.
Ekim ayında Erol hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçunu işlediği iddiasıyla iddianame düzenlemişti.
İddianameye Erol’un müvekkilleri ve akrabalarıyla yaptığı görüşmelerin tapeleri girmişti. Kısa bir süre önce ise Erol AİHM’ye başvuru yapmıştı. Önceki gün tahliye edilen Erol gazetemize konuştu.
“Soyut ve mesnetsiz değerlendirmelerle tutuklandığını” söyleyen Erol, “Türkiye yargı sistemi uluslararası hukuk normları dışında kendisini görmemelidir. Çağdaş hukuk bizim sistemimizin temeli olmalıdır. Her türlü mesleki ve siyasi faaliyetler hukukun üstün güvencesi ile korunmalıdır” dedi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Adnan Erol ve Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP’li meclis üyesi Hurşit Besle ile Adnan Erol’u görevlerinden uzaklaştırdı.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması