CHP’li meclis üyesi avukat Adnan Erol tahliye oldu

08 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Gaziantep’te PKK/ KCK örgütlenmesine yönelik temmuzda düzenlenen operasyonda 31 şüpheliden Şehitkamil Belediyesi CHP’li meclis üyesi avukat Adnan Erol’un aralarında olduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Ekim ayında Erol hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçunu işlediği iddiasıyla iddianame düzenlemişti.

İddianameye Erol’un müvekkilleri ve akrabalarıyla yaptığı görüşmelerin tapeleri girmişti. Kısa bir süre önce ise Erol AİHM’ye başvuru yapmıştı. Önceki gün tahliye edilen Erol gazetemize konuştu.

“Soyut ve mesnetsiz değerlendirmelerle tutuklandığını” söyleyen Erol, “Türkiye yargı sistemi uluslararası hukuk normları dışında kendisini görmemelidir. Çağdaş hukuk bizim sistemimizin temeli olmalıdır. Her türlü mesleki ve siyasi faaliyetler hukukun üstün güvencesi ile korunmalıdır” dedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Adnan Erol ve Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP’li meclis üyesi Hurşit Besle ile Adnan Erol’u görevlerinden uzaklaştırdı.